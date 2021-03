Inläuft ein von oberen Stellen lancierter Shitstorm gegen die in den USA lebende und arbeitende, chinesische Filmemacherin, die in ihrer Heimat gerade noch für ihrenmit "Nomadland" gefeiert wurde, bis allerdings ein Interview im-Magazine aus dem Jahr 2013 die Runde machte, in dem sie China als "" bezeichnete ( hier eine Kopie des ursprünglichen Artikels, aus dem Originalinterview wurde die Passage mittlerweile gestrichen). Zwar wäre "Nomadland" in China wohl eh kein großer Hit geworden, aber Hollywood könnte dennoch davon getroffen werden, erklärt Jamin Schneider in der: "Im November soll in Amerika 'The Eternals' aus Disneyserscheinen. 'The Eternals' ist in ein in klassischer Marvel-Manier aufwendig produzierter Film mit Top-Besetzung (Angelina Jolie, Kumail Nanjian, Salma Hayek) und dem damit, finanziell zu liefern. Bisher war Zhaos Herkunft ein absoluter Pluspunkt für den Start auf einem chinesischen Markt, auf dem Marvel-Filme sowieso horrende Erfolge erzielen. Jetzt sieht dasaus."Weitere Artikel: Cydnii Wilde Harris klickt sich fürbegeistert und überrascht durch das "American Archive of Public Broadcasting" , das über 40.000 TV- und Radio-Stunden umfasst: "Was unmittelbar deutlich wird, ist die, denen im öffentlichen Rundfunk eine Plattform geboten wurde." Das aktuelle Königskinderdrama um erinnert Elisabeth Binder voman die Serie "The Crown". Harry Nutt schreibt in dereinen Nachruf auf den Dokumentarfilmemacher. Und es gibt auch noch gute Nachrichten: Der meldet , dass das Verwaltungsgericht Stuttgart rechtskräftig festgestellt hat, dass Christen es einem über das Mittel dernicht mehr verbieten können, an Karfreitag "Das Leben des Brian" zu zeigen.Besprochen werden die-Doku "Allen v. Farrow" ("Wer eine Meinung zu Allen hat, sollte 'Allen v. Farrow' gesehen haben", schreibt Andreas Busche im), der zweite Teil von "Der Prinz aus Zamunda" mit SZ ), der Disney-Animationsfilm "Raya und der letzte Drache" ( SZ ) und die-Doku "Das Hausboot" über' verzweifelte Versuche,zu restaurieren ( ZeitOnline ).