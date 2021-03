Heute, naja, "beginnt" die- zumindest der fünftägige, "Industry Event" genannte Teil: Der Filmmarkt findet statt, die einzelnen Sektionen zeigen ein relativ kleines Programm, auch einen Wettbewerb gibt es, dessen Filme die Jury ausnahmsweise sogar im Kino begutachten kann. Die Presse hingegen muss mit für 24 Stunden freigeschalteten Onlinestreams mit viel Kaffee auf dem heimischen Sofa zum Streammarathon Platz nehmen, sofern die Filme im einzelnen überhaupt freigegeben werden. Wenn es richtig dumm läuft, gehen die Bären am Freitag dann an Filme, die nur die Jury kennt. Nurund muss sich, wenn Corona sich bis dahin denn hinreichend geschlagen gibt, bis zu den Kinovorführungen im Juni gedulden. Wie da im Sommer noch "viel an Berlinale-Euphorie aufkommen soll, ist fraglich", schreibt Tim Caspar Boehme in der", ist sich-Kritiker Daniel Kothenschulte angesichts dieser Rahmenbedingungen jetzt schon sicher. "Was erleben wir?? Die Geburt eines virtuellen Monsters, des Nicht-Festivals im Internet? Das Verhältnis dieser Berlinale zu ihrem kostbarsten Gut, der, erscheint so widersprüchlich wie die Corona-Politik, die es überschattet. Gleichzeitig Ja und Nein zu sagen, hat noch niemals funktioniert." Auch David Steinitz seufzt in dersehr: " Berlin, Cannes, Venedig, ohne diese Kinojahreszeiten in ihrer ursprünglichen Form ist alles nur noch." Von "einem gewissen Unwohlsein" berichtet Katja Nicodemus in derangesichts dessen, hier als Presse "zu einerzu werden, deren enger Zeitrahmen (weshalb nicht wenigstens zwei Tage mehr für die Journalisten?) zuzwingt. ... Zeit für Entdeckungsreisen in andere Sektionen wird es kaum geben."Der nur 15 Filme umfassende Wettbewerb zeigt keine amerikanische, aber gleich vier deutsche Produktionen, ist Andreas Kilb von deraufgefallen. Das habe auch mit demzu tun: Hollywood-Blockbuster bedürfen der Festivals eh nicht, "aber auch Independent-Produktionen sind, sie können ihr Publikum auch aufund Arthouse-Plattformen wiefinden. ... In demselben Maß aber, wie sich das Geschäft von Netflix & Co. internationalisiert, fällt auf die nationale Filmkunst. Deutsche Spielfilme laufen heute seltener, deutsche Serien öfter denn je im Ausland."Im spricht Christiane Peitz mit dem iranischen Filmemacher und Jurymitglied, der letztes Jahr für "There Is No Evil" ( unsere Kritik ) den Goldenen Bären gewann, im Anschluss imzurheranzitiert wurde, die er wegen Corona dann fürs Erste aber doch nicht antreten musste. Auch wegen des Todes seiner Mutter waren die letzten 12 Monate für ihn "ein schwieriges Jahr. Mittlerweile wurde wegen des Filmsgegen mich eröffnet, mein Anwalt konnte Einblick in die Akte nehmen. Wieder wird der Standard-Vorwurf 'Propaganda gegen die iranische Regierung' angeführt. Ein anderer Vorwurf lautet 'Verstoß gegen die öffentliche Moral' und betrifft Szenen, in denen die Protagonisten vor der Kamerahaben."Mehr zur Berlinale: Dominik Kamalzadeh vomhat mit den Leiternund gesprochen . Simon Rayss wirft für deneinen Blick ins Programm der. Esther Buss ( Jungle World ) und Jan-Philipp Kohlmann ( Tagesspiegel ) empfehlen derweil die von Filmkritikern veranstaltete, die die Berlinale flankiert Abseits des Festivals: Michael Freerix porträtiert für diedie Verlegerin, die derzeit an einer Ausgabe der Texte der Filmemacherinarbeitet. Im berichtet Andreas Busche von der Verleihung der, wo "Nomadland" und "Borat 2" zu den großen Gewinnern zählten.Besprochen werden auf Mubi gezeigter "You Deserve a Lover" ( critic.de , unsere Kritik hier ), die-Serie "In Therapie" ( Jungle World ), die-Serie "Tribes of Europa" ( Welt ) und die-Neuauflage von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" ( FAS ).