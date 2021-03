Während in Deutschland die nigerianisch-britische Autorin gefeiert wird , deren Hauptfigur in ihrem Roman "Adas Raum" sich zeitweise als Jüdin in einem KZ wiederfindet, sah sich in den Niederlanden die Dichterin, die - auf Wunsch der Autorin -ins Niederländische übersetzen sollte, einem derartigen Shitstorm ausgesetzt, dass sie dankend verzichtete, berichtet Alison Flood im: "Die Journalistin und Aktivistinführte die Kritiker mit einem Artikel iman, in dem sie fragte, warum der Verlag Meulenhoff nicht einen Übersetzer gewählt hatte, der wie Gorman ein 'Spoken-Word-Künstler, jung, weiblich undist ... Ist es nicht - gelinde gesagt - eine verpasste Gelegenheit, Marieke Lucas Rijneveld für diesen Job [zu engagieren]? Sie ist weiß, nicht-binär, hat keine Erfahrung in diesem Bereich, ist aber laut Meulenhoff trotzdem die 'Traumübersetzerin'?'"Lena Bopp hat sich für dieinmit der libanesischen Autoringetroffen, die nach der Explosion im Hafen im vergangenen Jahr und nach dem Mord an dem Intellektuellen Lokman Slim erst recht nicht einsieht ihr Land zu verlassen. In ihrem Buch "Beirut für wilde Mädchen" erinnert sie sich an eine, die sie ingenoss, und den: "Dass sie beschreibt, wie die ausgelassenen Feste zu Hause vonabgelöst wurden, dass der Vater seine europäische durch türkische Kleidung ersetzte, dass erwar und nun bedauert, seinen Töchtern erlaubt zu haben, vor dem Bürgerkrieg nach Europa zu fliehen; auch dass sie erzählt, wie fast alle Frauen der Familie sich verschleierten ... all das hat gereicht, um Charafeddines Mutternicht mit ihrer Tochter sprechen zu lassen."Weitere Artikel: Für die referiert Inge Günther die Missbrauchsvorwürfe, die Galia Oz gegenüber ihrem Vaterlaut macht. Besprochen werden unter anderem"Der Schatten über dem Dorf" ( NZZ ),"Noah" ( taz ),"Späte Gäste" () und"In zwangloser Gesellschaft" ().