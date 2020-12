Schon jetzt darf man sich aufs nächste Jahr freuen, denn dann will der Kampa Verlag(vorerst nur als Ebook vorliegende) Texte neu auflegen, schreibt Johanna Adorján in der. Die 1949 in Antigua geborene Autorin schrieb für Teenie-Magazine, war ein Mannequin, arbeitete bei Magnum, schrieb für denund beweist aufmit ihren "wie im Vorbeigehen gesetzten" auch noch echte Comedian-Qualitäten. Ihre bislang fünf Romane legt uns Adorján wärmstens ans Herz: Sie "handeln von Mädchen, die in ärmliche Verhältnisse in einem tropischen Land hineingeboren werden und sich- wie sie. ... Ihre Heldinnen sind keine Opfer. Ihre Sprache ist fast mündlich direkt und bekommt durch Rhythmik und Repetitionen etwas Beschwörendes,. Mit einfachen Worten erzielt sie. Es gibt übersinnliche Vorkommnisse, die Luft ist feucht, gegen Abend duftet es in ihren Texten süß nach den sich für die Nacht schließenden Blüten der Tropen."In derhält Henryk M. Broder"Suada" ( unser Resümee ) gegen Auftritt beim "Literarischen Quartett" für eine "und". Deren Kabarettprogramm habe der Schriftsteller "offenbar gesehen, aber offensichtlich nicht verstanden". Schmunzeln muss Broder, wenn Biller schreibt, sich um Marcel Reich-Ranickis Erbe zu sorgen: Diese Sorge gelte "mitnichten" MRR und dessen Erbe, sondern "", der bekanntlich selbst zwei Jahre lang im Literarischen Quartett saß: "Und nun sitzt sie da, wo er mal saß, eine Unwürdige und lässt uns ihr 'grimmiges Lebensborngesicht' schauen."Im nimmt Gerrit Bartels Billers "lange Zornesrede" verwundert zum Anlass einmal darüber nachzudenken, warum es diese Sendung eigentlich noch gibt: "Nicht einmal von einemkann die Rede sein. Literaturkritik findet im Quartett nicht mehr statt." Marc Reichwein fasst die aktuelle Sendung in derzusammen. Die darin besprochenen Bücher finden Sie auf unserem Büchertisch Weitere Artikel: Richard Kämmerlings freut sich in derdarüber, dass die "Library of America" insgesamtaus den 40ern und 50ern in ihren Kanon aufgenommen hat. Arno Widmann ( FR ) und Tobias Sedlmaier ( NZZ ) schreiben über- der Schriftsteller ist vor 150 Jahren gestorben. In einer "Langen Nacht" für widmet sich Manfred Bauschulte. Jens Uthoff erinnert in deran die Schriftstellerin , die vor 100 Jahren geboren wurde. Außerdem empfiehlt uns Katharina Teutsch in derdie literarischen Reportagen vonund, mit denen sich die Schriftstellerinnen im Betrieb einen ersten Namen machten.Außerdem viel Lesestoff für das Wochenende: Eine neue Ausgabe desist erschienen - hier das Editorial mit allen Hinweisen zu den Artikeln, Rezensionen und Empfehlungen.Besprochen werden unter anderemEssayband "Ein bisschen schlechter" ( taz ), Bücher von Intellectures ),"Die Sommer" ( Standard ),undGesprächsband "Alles ist so ernst geworden" ( Tagesspiegel SZ ),in Oxford gehaltene Vorlesung "Jenseits der Literatur" (), die deutsche Erstveröffentlichung von' bereits in den 30ern erschienenem Roman "Die Affen Gottes" (undErzählung "Bonnie Propeller" ().