Die Feuilletons gratulierenzum 90. Geburtstag. In dererinnert sichsehr ausführlich an ihre augenöffnende Zusammenarbeit mit dem Regisseur in den 80ern: "Wie Godard ein Bild kadriert, einen Schnitt setzt, eine Musik beginnen lässt, ist- in Verbindung mit einem ebenso. Man muss sich anschauen, wie Godard in 'Rette sich, wer kann (das Leben)' die Zeitlupen einsetzt. Die Verzögerungen sind kein Effekt, vielmehr markieren sie die Momente, in denen der Film innehält und die Handlung eine andere Wendung nehmen könnte. Oder in denen einfachim Bild präsent ist. ... Er nimmt sich die Zeit, ein Gesicht zu zeigen. Und sich das Recht auf diese Zeit zu nehmen heißt nicht, dass die Einstellung lang ist. Den Dingen und Menschen, Gesichtern und Körpern einen Rhythmus zu geben und zu lassen ist." Eine Szene aus Hupperts und Godards "Rette sich..." veranschaulicht das ganz gut:Auchhat mit Godard zusammengearbeitet. Für "Allemagne Neuf Zéro" durchstreiften sie gemeinsam das Gebiet der gerade aufgelösten DDR. "Rollen, vergleichbar den in Drehbüchern fixierten Charakteren, gab es nicht", erinnert sich Zischler in der. "Eher waren es, die aber, wenn sie einmal wirklich ausgesprochen werden, eine ganz eigene Färbung, ein eigenes Leben annehmen. In vielen Fällen waren diese Äußerungen akute Akzente auf der vorhandenen Topografie: 'Hier hat Schiller 'Die Räuber' geschrieben!', verkündetevor dem Schillerhaus, und der erboste Einwand des herbeieilenden Kurators, dass dieses Drama schon viel früher und vor allem bestimmt nicht hier geschrieben worden sei, als könnte es Weimars Klassik trüben, quittierte Godard mit einem bedauernden ''."Warum schaut heute eigentlich kaum noch jemand Godard, fragt sich Wolfgang M. Schmitt in der: "Vorschnell wird heute das Urteil gefällt, Godards Filme der vergangenen dreißig Jahre seien, vielleicht aber sind wir Zuschauer einfachund wollen nichts Neues mehr sehen." Für FR-Kritiker Daniel Kothenschulte teilt sich die Filmgeschichte in "ein Kino vor Godard" und "eines seit Godard". Sehr ähnlich sieht es Andreas Kilb in der: Godard ist der zentrale Revolutionär der Filmgeschichte. "Es genügte, dass er so gut wie alle Filme, die bis dahin gedreht worden waren,aussehen ließ. Bis zu diesem Zeitpunkt war Hollywood im Kino das Maß aller Dinge, und im europäischen Kino galt das Primat der Stoffe, der Drehbücher, die von Profis geschrieben und von erfahrenen Regisseuren mit bekannten Stars umgesetzt wurden. Godard aber bewies, dass man einen Film auch ohne Skript undinszenieren und schneiden konnte" Ein großes Interview mit Godard gab es mal beiJump-Cut in die Gegenwart: Dieverpflichtet sich selbst zuvor und hinter der Kamera (mehr dazu hier ). Immer her mit den diversen Stoffen, her mit der gesellschaftlichen Komplexität in Film und Fernsehen, sagt dazu Regisseurim-Interview. Allerdings drohe mitunter auch die Klischeefalle, wenn Leute plötzlich gesellschaftliche Facetten inszenieren sollen, die sie selbst nur vom Hörensagen kennen. "Die Autorinnen und Autoren, mit denen ich arbeite - wir können die Welt nur so erzählen, wie wir sie sehen, und wir sehen vor allem. Für eine Welt, wie sie stattdessen sein sollte, fühlen wir uns nicht zuständig. Gewalt und Übergriffe spielen deshalb in unseren Filmen eine große Rolle.ist immer präsent in der Gesellschaft, und immer ist sie für das Opfer 'herabwürdigend', um einen Begriff aus dieser Selbstverpflichtung zu verwenden. Dabei ist es ganz egal, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht das Opfer hat. Und so muss Gewalt auch dargestellt werden, sonstwir sie."