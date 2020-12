Charlotte Wiedemann bekennt in derihren ganzen Respekt für Religion. Spöttisches Eintreten für Aufklärung erscheint ihr als Anmaßung: "Zurückhaltung und Respekt für dieist weder ein Einknicken vor Islamismus noch Selbstzensur. Seit vor anderthalb Jahrzehnten eine dänische Zeitung den jüngeren Reigen der Mohammedkarikaturen eröffnete, hat diese Auseinandersetzunghervorgebracht, nur vermehrten Hass. Ist etwas deshalb wertvoll, weil es angegriffen wird? Die sexualisierte Häme, wie sie im Stil vongepflegt wird, berührt mich unangenehm. Die Ermordung der Zeichner war entsetzlich, so wie jüngst die von Samuel Paty. Aber ist es deswegen untersagt,auf diese Art von Karikaturen zu plädieren?" Äh, ist es nicht eigentlich Wiedemann, die hier für ein Verbot plädiert?In derkann der schweizer Schriftstellerdas Gemecker über dienicht mehr hören. Vielleicht sollte man mal raus und sichangucken? Die wären ein realistischerer Maßstab als das Utopia, an dem Kritiker westliche Missstände gern messen. "Man kämpft gegen Rassisten oder Sexisten und blendet aus, dass es im Westen, weltweit gesehen, mit Abstand am wenigsten Rassismus und Sexismus gibt. Nur wenn man an der Utopie einerfesthält, kommt man auf die Idee, besonders den Westen anklagen zu müssen. Ähnlich bei der Diskussion ums Klima: Man vergleicht die westlichen Umweltstandards. Sondern man fragt: Wie lange dauert es, bis Europa und die USA emissionsfrei sind? Dabei dominiert eine sogenannte "Non-Human-Perspective". Das bedeutet: Man beurteilt die Auswirkungen der Menschheit auf die Umwelt nach dem utopischen Ideal einer Umwelt ohne Menschen und ihre Maschinen."Es ist beimziemlich schwer, den Klischees zu entkommen, denn oft kommen sie durch die Hintertür zurück, schreibt die Historikerinbei: "Es gehört zum guten Ton - sei es in aktivistischen Kreisen, sei es in Medienberichten - Kommentare über diespöttisch oder empört zurückzuweisen. Allerdings folgen dann selten kenntnisreiche historische Belege für das Gegenteil, sondern eine Umwertung von Begriffen und Konzepten. 'Stämme', 'Häuptlinge' und 'Naturvölker' sind dann nicht Beleg für Rückständigkeit, sondern etwa für ökologische Weisheit oder schützenswerte Lebensformen - Stichwort ''.""Während der Teslahat, fehlen die Gegenstücke im Wirtschaftsliberalismus", antwortet in derder Unternehmerden bekennenden Wirtschaftsliberalen Rene Scheu und Oliver Zimmer. "Wer die Segnungen des Wirtschaftsliberalismus lobpreist und zugleich, ist ein platter Parteibüffel. Der wahrhafte Liberale bedenkt das Ganze, den materiellen Fortschritt und die sozialen Folgen, die Freiheit und die Notwendigkeit eines starken Staates. Es geht nicht um Moral, sondern um Denkarbeit und Vernunft. Liberale aller Länder, hört auf mit euren Freiheitshymnen. Nehmt Euch der Kollateralschäden an, so."finden sich vor allem im rechten und behauptet der Politikwissenschaftlerim Gespräch mit Daniela Wakonigg bei: "Tatsächlich gibt es verschwörungsideologische Kontinuitäten von derEnde des 19. Jahrhunderts bis zu den. Die Völkische Bewegung bestand als Sammlungsströmung zwischen 1870 und 1933 und war von Antisemitismus, Imperialdenken, Rassismus und Sozialdarwinismus geprägt. Verschwörungsideologische Inhalte richteten sich insbesondere gegen die 'Juden' und später dann gegen die 'Freimaurer', aber auch gegen die 'Bolschewisten', denen man unterstellte, sie wollten die nationalistische Ordnung durch eine internationalistische 'Weltrepublik' ablösen. Da die NSDAP als Teilbereich der Völkischen Bewegung anzusehen ist, wurde die antisemitisch-antifreimaurerische Verschwörungsideologie 1933 zu einer Staatsideologie."Der Kulturtheoretikerplädiert im Interview mit derfür eineder Gesetze und Normen der. Wie genau das aussehen soll, bleibt eher wolkig: "Es gibt mehr als 75 Millionen Flüchtlinge auf der Welt - Menschen, die durch den Klimawandel, despotische Regierungen, Bürgerkriege, wirtschaftliche Chancenlosigkeit und endlose blutige Kriege vertrieben wurden. Diese Leute haben keine Nation, aber sie sind Teil der Weltbevölkerung und verdienen die Menschenrechte, die moralischen, ökonomischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rechte, die jedem Staatsbürger zustehen. ... Wir müssen die Idee der. Im Kern ihres ethischen Imperativs steht der Mensch, der trotz entsprechenden rechtlichen Vorschriften keine Rechte und so gut wie keine gesellschaftliche Anerkennung genießt."