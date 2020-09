Szene aus Thomas Bernhards "Freispruch". Foto © Philine Hofmann

hat am Wiener Theater in der Josefstadt einige Dramolette voninszeniert.Gabi Hift amüsiert sich ganz gut, aber bei "Freispruch" wird ihr doch recht flau : "Drei Paare feiern den, ein befreundeter Richter hat die Anklage fallen lassen. Sie sprechen konkret von Buchenwald. Die Männer, die sie zur Prostitution gezwungen haben und die nach Auschwitz geschickt wurden, wenn sie nicht pariert haben. Am Ende der Szene singen alle gemeinsam- nicht bloß als Zitat, sondern eine ganze Strophe. Mir ist sehr unwohl dabei und ich bin sehr unsicher, ob man das überhaupt noch aufführen sollte. Vielleicht soll hier ein Zusammenhang mit Vorkommnissen in dergezogen werden, deren Parteimitglieder Nazilieder gesungen haben. Aber diese Zusammenhänge sind so allgemein, dass sie falsch sind. Die Nazis in der FPÖ sind. Wenn etwas 'wie damals' ist, dann vielleicht in mancher Hinsicht wie 1930 - aber bestimmt nicht wie für Altnazis 1975."Im sieht es Ronald Pohl, der seine Landsleute vielleicht besser kennt, schärfer: "Die Figuren sind selbstverständlicham Traunstein verpflichtet. Kirchgängerinnen, die Migranten mit überschnappender Stimme den Tod durch Vergasung zudenken. Alt-Nazis, die bei Sekt und 'Sahne' den Freispruch in ihren Kriegsverbrecherprozessen feiern: ein Nest von. Solche Gespenster mögen für den einen oder anderen ihren realen Schrecken verloren haben. Ihr Handicap ist dennoch. Sie wollen sich nicht zur Ruhe legen. Sie reichen ihr borniertes Gewäsch, ihren schauerlichen Gesinnungskitschan die heutige Generation Slim Fit weiter."Im Interview mit Margarete Affenzeller (), erklärt, im Streit um diefür Theater- und Filmkunst zurückgetretener Leiter des Instituts, was Orban und seine Leute nach der Übernahme der Universitäten vorhaben: Nichts. "Das ist das Orbán-Prinzip. Vidnyánszky ist ein Soldat Orbáns. Und es ist für ihn, hier unbedingt etwas Neues aufzubauen. Es ist eineder Europäischen Union gegenüber. Beim EU-Beitritt Ungarns 2004 hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals wieder in einer Autokratie leben müsste. Und ich kann einfach nicht glauben, dass die, sondern zusieht, wie die Freiheit beschnitten wird. Es liegt in der Verantwortung der Europäischen Union und nicht in der des ungarischen Volkes."Besprochen werden außerdem"Wir haben getan, was wir konnten" am Hamburger Schauspielhaus ( taz ),Inszenierung von Michael Frayns "Der nackte Wahnsinn + X" am Staatsschauspiel Dresden ( nachtkritik ) undInszenierung von "Volksfeind for Future" am Düsseldorfer Schauspielhaus ().