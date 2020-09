Prächtig und düster: Roy Anderssons Film "über die Unendlichkeit"

Die Filme des schwedischen Autorenfilmerssind auf Anhieb erkennbar: So statuarisch, so hermetisch-depressiv, so an Vorbildern aus der Malerei inszeniert eben nur er seine Filme, schreibt Ekkehard Knörer in der. Jetzt kommt Anderssons "Über die Unendlichkeit" ins Kino, der im Balanceakt, den alle Andersson-Filme darstellen - sie tänzeln zwischen Kunsthandwerk und bedeutungsvollem Raunen, was großartig sein könne, aber nicht stets gelingt -, eine eher ungute Schlagseite entwickelt: Viele Szenen "bleiben belanglos, zu viele scheinen aus dem bisherigen Werk. Aber dass das Gelingen heikler ästhetischer Dinge sich nicht von selbst versteht, sondern ein Glück ist, das auch der Schöpfer nicht in der Hand hat, das ist ein in jedem Einzelfall schwacher, aber im Ganzen."-Kritiker Daniel Kothenschulte findet hingegen durchaus bedrücktes Gefallen an den "prächtigen wie düsteren Tableaus", in denen es um "langes Sterben" sowie das individuelle wie das makro-historische Elend geht: "Wie einen tiefen Mollakkord schneidet Andersson diese metaphorischen Bilder der großen menschlichen Tragödien in die."Andersson ist "ein berührender Film über das Leben im Angesicht der (Un)Endlichkeit" geglückt, schreibt Nicolai Bühnemann imDer Erfolg hängt an zweierlei: "Zum einen weiß er, dass weder die Unendlichkeit des beschriebenen Grauens, noch die lose narrative Struktur und die bis zum Äußersten gehende minimalistische Abstraktion der Form ihn davon entbinden, in den einzelnen Szenen und Situationenzu werden. Zum anderen aber ist das Ganze,." Weitere Besprechungen in Berliner Zeitung und Tagesspiegel . Thomas Steinfeld hat für dieden Regisseur in dessen Studio in Stockholm besucht Besprochen werden' Biopic übermitin der Hauptrolle ( taz Tagesspiegel , mehr dazu bereits hier ),' Dokumentarfilm "Chichinette: The Accidental Spy" ( Perlentaucher ), die DVD-Ausgabe vonabsurder Komödie "Monsieur Killerstyle" ( taz ),Netflix-Doku "The Social Dilemma" ( Tagesspiegel ), die-Dokuserie "Challenger: The Final Fight" über diein den 80ern ( Guardian ), die-Serie "Das letzte Wort" mit FAZ ) und die vonproduzierte SF-Serie "Raised by Wolves", die-Kritiker Jens Balzer mitunter an die "psychedelische SF-New-Wave der Sechzigerjahre" erinnert