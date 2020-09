Szene aus Sarah Kanes "Gier:Crave" im Bockenheimer Depot. Foto: Robert Schittko





Christiane Lutz hat sich gefreut, als die Spielzeit introtz Corona anfing. Aber so richtig kann sie wederInszenierung der Monologreihe "Stimmen einer Stadt" in den Kammerspielen vom Hocker reißen nochInszenierung von"Gier" im Bockenheimer Depot . Letztere ist als eine Art "performative Installation" angelegt, schreibt sie, "die der Zuschauer ausgiebig betrachten kann. Der Fehler aber liegt in der Annahme, dass man Bilder schaffen könnte, die einem Text wie 'Gier' ebenbürtig sind oder auch nur für ihn stehen könnten. Ein Text, der sich anfühlt, wie mit derzu gleiten und anschließend die blutende Wunde zu betrauern. Ein Text, der schon die Waffe ist, mit der die Regie mutig und sensibel umgehen muss. Statt sich aber auf den Text zu verlassen, verlässt er sich auf seine durchaus starken Bilder. Der Text."Katrin Bettina Müller besucht für diedas Berliner, das Studenten,Text "Vom Virus lernen" in der Hand, hygienegerecht und auch sonst gerechter umgebaut haben: "Auf diesen Text beziehen sich viele Elemente der Umgestaltung. Bildhaft werden, so nennen die Studentinnen große blaue tropfenförmige Podeste, die beweglich, sich, Zuschauerraum und Bühne verklammern. Auch auf der Bühne kann man sitzen, auf ausgebauten Klappsitzen aus dem Saal. Ein Thema der Mutation ist der Gegensatz zwischen, analog und digital, der in vielen hybriden Elementen symbolisch aufgehoben wird. Paula Meuthen beschreibt zum Beispiel den, der statt einer Bar vor dem Theater steht: Aber in ihm steht dochund füllt die Fächer auf. Menschen übernehmen wieder die Arbeit von Automaten."Auf porträtiert Carolin Würfel die Regisseurinals neuen "Shootingstar" im deutschen Theater: "Anta Helena Recke ist im Glockenbachviertel in München aufgewachsen. Ihre Kindheit hat sie im Baader Café verbracht, wo seit über 30 JahrenZuflucht finden. Mit 16 zog sie in die, eine Art Künstlerkolonie in Nordschwabing. Auf dem ehemaligen Kasernengelände fühlte sich Recke zum erstem Mal nicht wie eine Außenseiterin. Plötzlich war sie nicht von 'kids straight out of Büllerbü' umgeben, sondern von Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die unterschiedliche Lebenskonzepte erprobten."Weiteres: Roland H. Dippel berichtet in dervonbeim Kunstfest Weimar.liegt mit einer-Lungenentzündung im Krankenhaus, meldet der: "Wie die 48-Jährige am Donnerstag auf Instagram mitteilte, ist sie auf dem Weg der Besserung." Besprochen wirdInszenierung vonVerismo-Oper "Zazà" im Theater an der Wien ("ein großer Wurf", freut sich im Standard Daniel Ender).