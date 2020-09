Die Shortlist für denist da: Hoffnung auf die Auszeichnung dürfen sich nun Bov Bjerg Anne Weber und Christine Wunnicke machen - die Links führen je zu unseren Rezensionsnotizen der nominierten Romane. Groß ist die Freude der Literaturkritiker: "Klug sind alle" diese Romane, einen eindeutigen Favoriten gebe es allerdings nicht, meint Gerrit Bartels im: "mit egal welchem dieser sechs Titel wird in jedem Fallsein." Die Jury hat meint Andreas Platthaus in der: "Keine Verlagsdoppelnominierungen, eine gute Mischung aus Prominenten (Bjerg, Hettche), Etablierten (Elmiger, Weber, Wunnicke) und einer Debütantin (Deniz Ohde). Dass essein würden, war angesichts derder Bücher zu erwarten gewesen." Darüber hinaus sind alle nominierten Bücher "."Keine Verflachung, nirgends, ganz im Gegenteil, jubelt Dirk Knipphals in der: Die sich zuletzt bereits abzeichnenden "formalen Erneuerungsbestrebungen" in der deutschsprachigen Literatur dringen mit dieser Shortlist nun ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Es geht darum, ", nicht alles in Romanformen zu pressen, die Bandbreite an Ausdrucksformen experimentell zu nutzen." Somit ist diese Shortlist "eineoder eher: eine Einladung zum Literarischen. Und das wirklich Schöne ist, dass dabei inhaltliche und formale Aspekte zusammenkommen."Ein neuer Hasssturm gegenist in den sozialen Medien entbrannt. Anlass ist das Erscheinen ihres Krimis "Troubled Blood", in dem ein Mörder auftritt, der laut Zeugenbeschreibungen einmal Frauenkleider getragen hat. Nun kursiert gar der Hastag # schreibt Nick Cohen imund ruft: "J.K. Rowling's latest novel isn't 'transphobic'." Der ganze Shitstorm sei losgegangen nach einer Vorbesprechnung imin der es hieß, "diescheint zu sein: traue nie einem Mann in Kleidern." Cohen, der den 900-Seiten-Roman ebenfalls schon gelesen hat, schreibt: "Travestie kommt in dem Roman kaum vor. Und wenn, dann wird aus der Tatsache, dass ein Mörder bei der Annäherung an eines seiner Opfer eine Perücke und einen Frauenmantel trägt,. Aber vielleicht reicht dieses winzige Detail aus, umzu machen."Weiteres: Marcus Müntefering porträtiert imdie in Los Angeles lebende Schriftstellerin . Der führt ein kurzatmiges Gespräch mit der Schriftstellerin . Martin Prinz setzt sich für einen-Essay mitins Gasthaus.Besprochen werden unter anderem"Herzfaden" ( SZ ),' "Dorfroman" ( taz ),' "Afropäisch" ( Zeit ),"Neulich in Amerika" ( Freitag ),Erzählung "Carnival" ( Tagesspiegel ),"Kein Ort ist fern genug" ( Berliner Zeitung ),"Malé" () und neue Bücher von).