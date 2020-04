Was uns statt der Rieckhallen erwartet: mediokre Neubauten am "Kunstcampus" in Berlin Mitte. Foto: Thierry Chervel





Vorne baut man neu (das Museum für moderne Kunst) in Berlin, hinten reißt man ab.zieht seine Sammlung moderner Kunst aus dem Museum Hamburger Bahnhof ab, wenn sein Leihvertrag mit dem Museum im Herbst 2021 abläuft. Der wiederum läuft aus, weil auch der Mietvertrag der Stiftung Preußischer Kulturbesitz für die, in denen die Sammlung Flick untergebracht war, ausläuft. Das Grundstück hatte 2003 die österreichischevon der Deutschen Bahn erworben. Sie will die Riekhallen, die Flickhatte, abreißen und Wohnblocks bauen. "Der Weggang der Flick Collection muss als weiterer Beleg für den sukzessiven Wandel der Kreativstadt Berlin in einegesehen werden", ärgert sich Nicola Kuhn im. "Damit stellt sich die Frage, warum die Preußenstiftung und der Bund nicht früher die Zeichen der Zeit erkannt undzumindest die Rieck-Hallen gesichert haben. Der Abriss jener weiter vorne gelegenen Kompartmente, in denen Thomas Demand, Olafur Eliasson und Tacita Dean ihre Ateliers hatten, um Platz für die 'Europacity' zu schaffen, fand bereits vor sieben Jahren statt. Ihrestanden als sichtbare Warnung direkt vor der Tür."In der erinnert Brigitte Werneburg daran, dass die Sammlung anfangs (unsere Resümees , bitte zurückblättern bis 2006)war, "weil der Sammler mit der Leihgabe seinen Familiennamen 'auf eine neue und dauerhaft positive Ebene stellen' zu können glaubte und zugleich ablehnte, sich am Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter zu beteiligen. Mithatte der Konzern in der NS-Zeit viel Geld verdient. Diese Kalkulation ging nicht auf. Friedrich Christian Flick zahlte schließlich in den Fonds ein. Und er gründete die F. C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz . So skeptisch man der Kunstsammlung erst einmal entgegenschaute - war doch nichts über sie bekannt -, so angenehm war man, als sie in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert wurde." Immerhin hat Flick Berlin zum Abschied nochübergeben.Der "" ist ein, wenn auch nicht häufiger Topos in der. Der Leipziger Philosophhat ein Buch darüber geschrieben. Und Lothar Müller ( lernt daraus eine Menge übers Lesen: "Er ist ein, der die Vorstellung des Versinkens im Buch, der Koppelung von Intensität und ununterbrochenem Lesen herausfordert. Er steht für die, als ein organisches Lesezeichen, das die Stelle markiert, an die Lektüre fortgesetzt werden kann, und zugleich in der Unterbrechung dievon Leser und Buch aufrechterhält."Besprochen werden ein Bildband mit DDR-Tableaus aus den 80ern des westdeutschen Fotografen Berliner Zeitung ) und ein Bildband der Berliner Künstlerin Tagesspiegel ).