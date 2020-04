Unruhige Gestalt mit ruhigem Blick: Per Olov Enquist (Bild: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0)

Die Feuilletons trauern um den schwedischen Schriftsteller , den Thomas Steinfeld in derals "einen derder vergangenen Jahrzehnte" würdigt : Er stehe im Ruf, ein "Wahrheitssucher" zu sein, aber das treffe so nicht zu: "Denn über die Kategorie 'Wahrheit' war Per Olov Enquist immer schon hinaus. 'Wahrheit' mag wie ein glückliches Versprechen klingen, aber es ist Teufelszeug, ein unbedingter, aber, etwas, das eine Sucht erzeugt, die, wie alle Sucht, unbefriedigt bleiben muss."-Kritiker Andreas Breitenstein imponiert vor allem Enquists Breite des Schaffens: "Die Brisanz seiner Themen, die Substanz seines Denkens undließen keine Wünsche offen. Es ist das historische Menschheitsprojekt des Fortschritts in seiner Faszination und seiner, seiner Krise und seinem Scheitern, das Enquist in rund dreißig Büchern beharrlich umkreist hat. ... Wie das Gute durchsetzen, ohne zu den Mitteln des Bösen zu greifen? Per Olov Enquist gibt sich in der Beantwortung dieser Frage- dies, obwohl er lange Zeitwar." Weitere Nachrufe schreiben Fokke Joel ( ZeitOnline ), Gerrit Bartels ( Tagesspiegel ) und Matthias Hannemann ( FAZ ).Weitere Artikel: Inwird die Schriftstellerinfür ihre Pläne angefeindet, ihr Corona-Tagebuch überin den USA zu veröffentlichen, berichtet Fabrian Kretschmer in der: Sie wird "vom aufgebrachten Internet-Mob als 'Verräterin' und 'Marionette des Westens' gebrandmarkt". Im meditiert der Schriftsteller über die neue Rolle derim Alltag. In der verteidigt Daniel Ammann, denn "gute Geschichten ermutigen Kinder, sich den Nachtseiten des Lebens zu stellen."Besprochen werdenHörspielbearbeitung vonRomans "Die Enden der Parabel", das laut 54books-Kritikerin Christina Dongowski gemessen an der Vorlage von Vornherein nur scheitern konnte, dies aber im Vorfeld "ästhetisch und konzeptionell deutlich ambitionierter und differenzierter" hätte "wollen müssen",' "American Dirt" ( Presse ),"Arbeit" ( Tagesspiegel ),"Das Mädchen" ( Berliner Zeitung ),"Szenen aus der frühen Corona-Periode" ( Freitag ),"Herzland" ( NZZ ),"New Yorker Novellen" ( FR ),Comic "Die Farbe der Dinge" ("einfach nur grandios", jubelt Thomas Hummitzsch von) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter"Ans andere Ende der Welt" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Norbert Hummelt über"Drüben":"Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen......"