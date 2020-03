Namen von ermordeten Frauen, aufgemalt auf die Plaza del Zócalo in Mexico City. Foto: Santiago Arau





Detail aus der Ausstellung "Le milieu est bleu" im Palais de Tokyo

Anfang der Woche warenauf der Straße, um gegen die unfassbare Zahl derzu protestieren. "Allein im vergangenen Jahr wurden nach offiziellen Angaben 3.825 Frauen in Mexiko getötet, sieben Prozent mehr als 2018. Im Durchschnitt werden damit, was Mexiko zu einem der gefährlichsten Länder für Frauen weltweit macht. Tausende weitere sind in den vergangenen Jahren spurlos verschwunden", berichtete die. Am Sonntag davor setzten eine Handvoll Künstler auf den Straßen Mexikos ein Zeichen, erzählt Zoe Mendelson in. "Zehn Mitglieder des aktivistischen Kunstkollektivstrafen sich um 8 Uhr morgens auf dem zentralen Platz von Mexiko-Stadt, dem Zócalo, und begannen mit dem Streichen des Bodens. In riesigen weißen Buchstaben nannten sievon Femiziden der letzten vier Jahre in Mexiko. Im Laufe der nächsten sechs Stunden maltengemeinsam mit ihnen etwa 250 Namen, 'so viele, wie wir vor dem Marsch Zeit hatten zu malen', sagte Martha Muñoz Aristizabal, ein Mitglied des Kollektivs, gegenüber. 'Wir waren es leid, das Femizidproblemzu sehen. Wir wollten diese Frauen vermenschlichen. Wenn sie sterben, hinterlassen sie bei uns allen einen Abdruck, und wir wollten diesen Abdruck für alle sichtbar machen, um ein kollektives Gedächtnis zu schaffen', erklärte Muñoz."





In derist Joseph Hanimann immer noch ganz weg vonAusstellung "Le milieu est bleu" im Palais de Tokyo in Paris: "Statt vorgegebene Museumsräume zu füllen, kleidet Ulla von Brandenburg sie ein und bringt so deren leere Kastenform durcheinander. Im Rundflügel des Palais de Tokyo mit Oberlicht durchs Glasdach führt das zu erstaunlichen Effekten. Die von der Künstlerin evozierte Welt ist, übergroße Schreibkreidestücke, überdimensionierte Reusen, wiegemacht, gerollte Stoffbänder und farbige Bambusstöcke." Dazwischen Schauspieler, die irgendwelchen Geschäften nachgehen. Mystisch raunend wird das aber nie, versichert Hanimann. Statt dessen "spricht das Werkensemble zwischen Kunstinstallation, Theater und Oper botschaftslos für sich selbst, wie bei, deren Deutungsschlüssel wir nicht haben".Weiteres: Eine Liste zum Stand der wegen der Corona-Kriseund findet man bei. Auch diehaben vielfach geschlossen, meldet dieBesprochen werden eine Ausstellung der Polaroids vonim c/o Berlin FR ) und die-Performance "Moving Off the Land II" im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza in Madrid (FAZ).