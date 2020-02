Trevor Paglen, Detail of 'They Took the Faces from the Accused and the Dead... (SD18),' 2019. Silver gelatine print, pins, 3240 individual images. © Trevor Paglen, Courtesy of the Artist and Altman Siegel, San Francisco

Franz Wilhelm Seiwert. Die Arbeitsmänner, 1925. Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf. Foto: Kunstpalast / Artothek

Der Begriff "" geht auf den japanischen Roboterforscherzurück, der bereits in den Siebzigern feststellte, dass unsumso unheimlicher scheinen, je ähnlicher sie uns werden. "Verstört", aber auch staunend streift Christoph Drösser () durch die gleichnamige Ausstellung im De Young Museum in San Francisco, die ihm vor allem die "" Seiten der neuen Technologien zeigt. Die Arbeit des neuseeländischen Künstlersetwa, der einennachbaute, denbereits 2016 als Patent anmeldete und der die Arbeiter des Konzerns im Arbeitsbereich der Roboter schützen soll: "Das weiße Monstrum steht in der Mitte eines Ausstellungsraums in San Francisco. 'Einerseits ist es eine Sicherheitsmaßnahme, damit Menschen nicht verletzt werden', sagt Denny, 'andererseits ist es ein finsteres Symbol für die Beziehung der Menschen zu automatisierten Robotersystemen.' Das wäre schon Metapher genug, aber Denny fügt noch eine weitere dazu: Im Käfig befindet sich ein- ein Exemplar des vom Aussterben bedrohten King Island Brown Thornbill -, den der Besucher nur sehen kann, wenn er mit der Kamera eines iPads durch die Gitterstäbe blickt. 'Der ist für mich eine Art, ein Frühwarnsystem für den gesamten Planeten.'"Gleich nach dem Besuch in San Francisco empfiehlt sich ergänzend ein Ausflug nach Essen in die Ausstellung "Der montierte Mensch" im Museum Folkwang , die sich auch historischwidmet. Zunächst wurde die Technik "begrüßt als", stellt Ulf Erdmann Ziegler in derfest, "der Künstler schwingt sich auf zum Ingenieur, der Fortschritt rüttelt an den Türen der Tradition. Auf der anderen Seite Ironie, Camp und Persiflage. Mit der Rekonstruktion der Ausstellung 'Man, Machine and Motion' (am Londoner ICA, 1955) nimmt man in Essen Abschied vom Paradigma Maschinenverehrung vs. Maschinenkritik. Den Raum- und Gedankenteiler der Ausstellung bildet ein fieses, großes Gemälde von Konrad Klapheck, daseine Gruppe humanoider Apparate auf dem Vormarsch zeigt: 'Krieg' (1965). Ab dann ist die Kritik an der Technik auch immer".hatte die Stadt Düsseldorf dem Generalleiter des Museums Kunstpalastzur Verfügung gestellt, um Fotografien aus der Sammlungundzu kaufen. Nun gibt der Kunstpalast in der Ausstellung "Sichtweisen" mit Werken von Sanders, Blossfeldt, Capa, Umbo oder Moholy Nagy zumindest einen kleinen Einblick in die Sammlung und Freddy Langer jubelt in der: "Eine schönere Fotoausstellung hat es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben." Aber ein "Paukenschlag" sei sie nicht: "Man hätte jenseits jeglicher Orientierung am Kanon einen frischen, womöglich sogarauf die Fotografiegeschichte werfen können. Vor allem die Avantgarde der Moderne, die Rudolf Kicken zu seiner Herzensangelegenheit gemacht hatte, bildet einen wunderbaren Schwerpunkt."Weiteres:, der neu eingesetzte, nationalkonservative Direktor des polnischen Museums für moderne Kunst, hat gleich eine ganz Reihe geplanter, meldet Florian Hassel in der: Neben einer Ausstellung der belgischen Performance-Künstlerinwurde auch eine Diskussion überEssay "Ur-Faschismus" gecancelt: "In seiner Absage an Mitorganisatorstörte sich Bernatowicz etwa am bereits diskutierten, der in der 1950er Pionierstudie 'Die autoritäre Persönlichkeit' diese fälschlicherweise mit 'konservativen Weltbild' und 'Wertschätzung von Tradition, Hierarchie und ständigen Werten' gleichgesetzt habe - Kernwerten der heutigen Regierung Polens." Für denhat sich Nicola Kuhn mit dem Galeristen getroffen , der der Neuen Nationalgalerie Teile seiner Sammlung vermacht hat. Daszieht 2022 ins Schloss Charlottenburg, rundherum wird aber noch intensiv saniert werden, meldet ebenfalls Nicola Kuhn imBesprochen werden die großeSchau in der Fondation Beyele in Basel (Offenbart "überraschende Zukunftsvisionen" im Werk Hoppers, meint Kito Nedo in der), eine Ausstellung mit Arbeiten vonundin der Berliner Köngiggalerie St. Agnes (und die-Schau "Alles zu ihrer Zeit" im Kunsthaus Stade ( taz ).