Sagt Nein zu den Verhältnissen: Mohammas Rasoulofs "There is no Evil"

Jedes Bild ein Geschenk: Tsai Ming-Liangs "Days"

Megaloman, aber trotzdem nur eine Film-Maus: "DAU. Natascha"

Lilith Stangenberg ist "Orphea"

Am Freitag wirdFilm "There is no Evil" im Wettbewerb seine Premiere feiern - wie schon im Fall von Jafar Panahi wird sein Stuhl bei der Pressekonferenz allerdings leer bleiben: Der iranische Regisseur hat Ausreiseverbot und wurde zudem 2019 zu einem Jahr Haft verurteilt. Christiane Peitz hat imviamit ihm über seinen Film, der sich mit der autoritären Situation in seinem Heimatland befasst, gesprochen . "Alle an dem Projekt Beteiligten hatten schon vorher für sich entschieden, die Verhältnisse nicht länger zu akzeptieren und. ... Die Meinungsfreiheit steht allen gleichermaßen zu, Künstlern nicht mehr als anderen Bürgern. Viele Regisseure und Künstler glauben allerdings, dass sie keine andere Wahl haben, als Teil des Systems zu werden, wenn sie arbeiten und Fördergelder bekommen wollen. Die Revolutionsgarden subventionieren zunehmend Filme und Kultur, weil sie die Kunst und die Künstler für ihreeinspannen wollen. Solche Filme machen inzwischen einen Großteil des iranischen Gegenwartskinos aus. Entweder es sindoder."Der taiwanesische Regisseurein alter Bekannter am Potsdamer Platz. Auch sein neuer Film "Days" ist wieder eine sparsame Angelegenheit, was den Dialog betrifft (der überdies bewusst nicht untertitelt wurde), und sehr großzügig, was lange Einstellungen betrifft. Es geht um die Begegnung eines älteren und eines jüngeren Manns - und deren Nachspiel. "Rührend und bewegend, manchmal komisch, eine wunderbare Zivilisationskritik", schreibt Susan Vahabzadeh in der: "Tsai Ming-Liang ist auf der Suche nach dem: die Wahrnehmung schärfen, die Aufmerksamkeit auf das lenken, was wir mit bloßem Auge nicht sehen." Till Kadritzke konstatiert im: "Man muss sich einlassen auf diesen Film - und wird belohnt. 'Days' ist eine Einladung, die eigene Wahrnehmung zu verlangsamen, jedes Bild alszu begreifen, jeden Schnitt als."Ziemlich "großartig" findet Ekkehard Knörer die Tableaus, die Tsai Ming-Liang findet: "Sie sind mit Tsais Gefühl fürim Bild komponiert, nie manieriert, aber auch nie so banal wie das, was man sieht, die meiste Zeit ist. Das Putzen, das Kochen, der Regen, der bunte Markt, die Landschaft, die verlassene Straße mit dem angeleuchteten Baumgrün in der Nacht. All das fällt, so banal es ist,, auch wenn, allen sinkenden Gefühlen zum Trotz, die Bilder weder von der Dauer noch irgendeiner Schwere erdrückt sind." Für-Kritiker Michael Meyns übt sich dieser Film in der hohen Kunst, Bilder lange stehen zu lassen. "Dann ein wunderbarer Moment: Es ist Nacht, eine einsame Straßenlaterne beleuchtet mit gelblichem Licht eine Fassade aus heruntergekommenen Glaspaneelen und es ist still. Eine Minute lang hält Tsai diesen Moment, der soist wie wenige andere Bilder in diesem."Ilya Khrzhanovskiys "DAU.Natascha" lässt die Filmkritik nicht los. Entstanden aus einem mehrjährigen megalomanen Projekt - hier eine Reportage von Dreharbeiten aus dem Jahr 2011! - ging dem Film im Vorfeld (auch durch eine Recherche , die den Regisseur als manipulativen Quasi-Sektenführer kennzeichnet) eine Menge Skandalpotenzial voraus. Zumal eine Folterszene, bei der die Hauptfigur dazu gezwungen wird, sich eine echte Flasche vaginal einzuführen, bereits manchen mutmaßen ließ, ob hier nicht einem Regisseur erheblich die Gäule durchgegangen seien. "ist fast nicht vorhanden", schreibt Ekkehard Knörer in der, der auch viele Hintergründe zum Projekt liefert: "So fügen die Darsteller*innen einander fast reales Leid zu. Die Fans sagen: Hier haben wir, zwar künstlich hergestellt, vor der Kamera. Ich frage mich: Wie muss man drauf sein,?" Dieser Film ist "nicht einfach pornografisch, sondern", schreibt Simon Strauß in der: "Macht, Sex und Gewalt sind die zentralen Triebfelder dieser (wohl vornehmlich männlichen) Sehnsucht. Und genau auf denen tobt Khrzhanovsky sich in seinem'-aus."Ruth Herzberg vom weiß : "Wenn man 'Laien improvisieren lässt' kommtbei heraus" - und dann enttäuscht der Film sogar als Porno: "Es gab einen echten steifen Schwanz, gegenseitigen Oralverkehr, Missionars- und Reiterstellung., leider keinen Cumshot.als in Dau." Und für Jonas Nestroy von critic.de ist dieser Film "maximal. ... Die traurige Pointe dieses Films: 'DAU. Natasha' braucht, damit man sich irgendwie für ihn interessieren kann. Aus eigener Kraft erarbeitet er sie sich nicht, weder im positiven noch im negativen Sinne." Von einem frustrierenden Erlebnis schreibt Daniel Kothenschulte in der: "Ein gewaltiger Filmberg hat, wenigstens für den Augenblick,."Christiane Peitz nimmt die Kontroverse um "DAU.Natascha" mit zum Anlass, um imeinen Blick auf die beim Festival präsentiertenzu werfen. Den Film selbst lehnt sie völlig ab: "In der Filmwelt, ja in der gesamten Kulturbranche sollte spätestens mit dem Schuldspruch für Harvey Weinstein endgültig klar sein, dass Missbrauch, Machtmissbrauch, Demütigung und Manipulation in der Kunst nichts zu suchen haben."Grundsätzlicheres zum Festival: Roman Schreiber kann sich imder unter anderem imgeäußerten Kritik, der neue Wettbewerb Encounters kannibalisiere das Forum und den klassischen Wettbewerb, nicht anschließen : "Ist die ganze Chose jetzt nichtgeworden, also jedenfalls, wenn man sich überhaupt schert um die Einteilung der Filme in die diversen Kategorien? Der Hauptwettbewerb, soviel lässt sich sagen, istgeworden. Und man hat jetzt eine bessere Vorstellung von der Art Filme, die in den beiden Wettbewerbssektionen auf das internationale Publikum warten." Zudem sei es ja wohl "ein lohnenswertes und realistisches Ziel", wenn die Festivalleitung davon spricht, "'neue Stimmen des Kinos' zu unterstützen und den verschiedenen Formen des Kinos 'mehr Raum im offiziellen Programm zu geben'."Für diehat Susanne Lenz mit gesprochen , die inund' neuem Experimentalfilm "Orphea" die Titelrolle spielt. Ein Film, der mit seiner Spielfreude und seinem Experimentierwillen-Kritiker Daniel Kothenschulte so umgeworfen hat , dass er glatt einefordert: "Dass man es gerade mit einem solch experimentellen Format auf eine Berlinale schafft, ist auch eine Folge des aktuellen Medienwandels. Attraktive Festivalfilme sind eben, was auch zu einemführen muss.müssen wieder einen höheren Stellenwert bekommen als wirtschaftliche. Ebenso wichtig sind schnelle, unbürokratische Entscheidungen."Außerdem: Fabian Tietke spricht in dermit dem indischen Regisseurüber dessen Film "Sthalpuran". Im-Blog feiert Bert Rebhandl, der auf dem Festival einen Goldenen Ehrenbären verliehen bekommt, und die österreichische Schauspielerin, die in"The Trouble with Being Born" zu sehen ist. Brigitte Werneburg stellt in der taz die im Forum Expanded unter dem Motto "Part of the Problem" gezeigten Installationen vor. Katrin Doerksen liefert imden zweiten Teil ihres. Und die-Kritiker Rüdiger Suchsland und Sedat Aslan diskutieren aufdarüber, ob"Berlin Alexanderplatz" (unsere Kritik hier , weitere Kritiken auf Intellectures und critic.de ) vielleicht ja wirklich einer der besten Berlinale-Filme überhaupt ist.Besprochen werden' Dokumentarfilm "Welcome to Chechnya" über die desolate Lage queerer Menschen inhat mit dem Filmemacher gesprochen ),"Futur Drei" ( SZ Freitag ),"Sweet Thing" ( critic.de Tagesspiegel ),"Anne at 13,000 ft" ( critic.de ),Dokumentarfilm "Oeconomia" ( Perlentaucher ),im Wettbewerb gezeigtes Abtreibungsdrama "Never Rarely Sometimes Always" ( Intellectures ),' Mysteryfilm "Schlaf" mit Sandra Hüller ( Tagesspiegel ), die drei im Forum gezeigten, historischen Dokumentarfilme über die taz ),Essayfilm Medium" ( taz ) sowieund' "Bloody Nose, Empty Pockets", der nur so tut, als sei er ein Dokumentarfilm über den letzten Tag einer Bar in Las Vegas, in Wirklichkeit aber in New Orleans gedreht wurde ( Intellectures ).Außerdem: Viele weitere Besprechungen auf kino-zeit.de , bei, auf Artechock , beim Spiegel und bei Das Filter Zum Hören: Der neue -Podcast. Immer einen Klick wert: der Kritikerspiegel von. Schnelle Updates: die SMS von. Und natürlich täglich mehrfach aktualisiert: unser Berlinale-Blog