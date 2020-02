Szene aus Florentina Holzingers "Étude for an Emergency. Composition for Ten Bodies and a Car". Foto © Nicole Marianna Wytyczak





Egbert Tholl porträtiert in derdie Choreografin, deren Arbeit "Étude for an Emergency. Composition for Ten Bodies and a Car" - wie all ihre Arbeiten für Tholl ein bewundernswerter Mix aus "Stunt, Trash, Zirkus, Akrobatik mit Tanz-Derivaten" - am Sonntag an den Münchner Kammerspielen Premiere hat. "In 'Tanz' gibt die Grande Dame des Tanzes, Beatrice Cordua, nackt Ballettunterricht und die Elevinnen, darunter Holzinger,, knallen auch mal gegen die Wand, wenn ein Stunt misslingt. Holzinger turnt in luftiger Höheherum, mit dem sie sich gut auskennt, eine Kollegin hängt an Fleischerhaken. 'Tanz' bezieht sich auf das Ballett 'La Sylphide' aus dem Jahr 1832, worinvorkommen", immer noch eine Attraktion, aber "eine krasse,über den männlichen Blick auf den Leib".In derzeigt sich Marco Stahlhut mehr als enttäuscht von einer ziemlich teuren und aufwendigen Theaterproduktion der deutschen Künstlerinfür das Goethe-Institut in Jakarta, die fast jeden Bezug aufund die immer stärkere religiöse Radikalisierung dort vermeidet. "Eine der indonesischen Mitarbeiterinnen der Produktion erzählt, sie habe es als eine ihrer Hauptaufgaben verstanden, davor zu warnen, wenn verwendete Textpassagen alsaufgefasst werden könnten." Die Frau ruft Stahlhut dann noch einmal an, weil sie anonym bleiben möchte. Die Tatsache, dass sie einen muslimischen Vater und eine christliche Mutter hat, könnte "im fundamentalistischen Klima der Gegenwartaufgefasst werden und damit als strafbarer Abfall vom islamischen Glauben, ungeachtet ihrer christlichen Mutter. Auch von solchen Dingen findet sichim indonesischen 'Last Ideal Paradise' ".In einem langen Interview mit der FR stellt seine neue "Salome" für die Oper Frankfurt vor: "Sie werden noch nie einegesehen haben", verspricht er.Besprochen werden außerdemInszenierung von Florian Zellers Stück "Der Sohn" am Theater in der Josefstadt Wien ( nachtkritik Standard ), die Uraufführung vonneuem Stück "Angstbeißer" in der Inszenierung von Anna Marboe am Schauspielhaus Wien ( nachtkritik ),Oper "Les Huguenots" am Grand Théâtre de Genève ( nmz ),Inszenierung von Tom Lanoyes "Mamma Medea" an der Volksbühne Berlin ( Berliner Zeitung ),Stück "Family" im Frankfurter Mousonturm ( FR ) undProjekt "The Männy" am Schauspiel Hannover ( taz ),