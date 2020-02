Kann so das deutsche Kino 2020 aussehen? "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani.

Folter und Pornografie: "DAU.Natascha" polarisiert.

Auf den gestrigen Berlinale-Mittwoch dürften Viele wohl lange gewartet haben. Nicht nur liefund(im Vorfeld durch eine taz-Reportage nochmals skandalisierter) Film "DAU.Natascha" als Weltpremiere, sondern auch der deutsche Wettbewerbsbeitrag "Berlin Alexanderplatz",Neuinterpretation vonKlassiker, die aus Franz Biberkopf einen Flüchtling namens Francis aus Guinea-Bissau im heutigen Berlin macht.Von Döblins Montageprinzip hat sich Qurbani zwar verabschiedet, aber dafür besteht der Film als "", das filmisch aus den Vollen schöpft, schreibt Perlentaucherin Anja Seeliger. Probleme hat der Film aber mit der Umdeutung seiner Hauptfigur: Biberkopf ist ja nun kein Sympathieträger im Roman - so kann man mit Francis zwar durchaus "mitleiden" - "aber mögen? ... Franz, der Flüchtling aus Guinea-Bissau, kann nicht so vielschichtig sein wie Franz, der Prolet aus Berlin. Jedenfalls nicht in diesem Film. So kommt es zu einer unglücklichen Verschiebung: Die eigentliche Hauptfigur ist plötzlich Reinhold."-Kritiker Andreas Busche findet den Film in vielerlei Hinsicht interessant und durchaus wuchtig, stellt sich aber doch die Frage: "Kann so das deutsche Kino im Jahr 2020 aussehen? Jein. Qurbani ist seit dem Lichtenhagen-Drama 'Wir sind jung. Wir sind stark' (2014). Und eine kluge, nachdrückliche Stimme. Aber im dreistündigen 'Berlin Alexanderplatz' steht sein missionarischer Eifer manchmal seiner erzählerischen Kraft im Weg. Jetzt fehlt Qurbani nur noch."In der wägt Daniel Kothenschulte ab: "Qurbanis Anspruch, die Wirklichkeit durch die Kunst klarer zu sehen, nimmt auf tagesaktuelle Befindlichkeiten keine Rücksicht. Sein Film kann den hypnotischen Sog des Anfangs leider nicht halten, am schwächsten sind ausgerechnet die Passagen, die ins Naturalistische kippen, die in einem anderen Film die stärksten sein könnten. Die goldene Mitte hat eben ihre Tücken. Doch vielleicht erweist sich der originäre Stilwille des Filmemachers auch diesmal wieder als nachhaltiger. Ein starkes Zeichen hat er in jedem Fall gesetzt." Diesen Film "kann man ohne Übertreibung gewaltig nennen", schwärmt Carolin Ströbele aufund berichtet außerdem von den Dreharbeiten, die sie 2018 besucht hat. Qurbani liefert hier "aus der Perspektive der Halbwelt ein Panorama der Welt von heute im Kleinen", schreibt Tim Caspar Boehme in der Dlf Kultur und ZeitOnline haben ausführlich mit dem Regisseur gesprochen.





Dünne Angelegenheit: Selma Hayek und Javier Bardem fahren auf "The Roads not Taken"

Viktoria Morasch bekräftigt in derweitere Vorwürfe gegenDAU-Projekt - eine mehrjährige, vom Umfang her irrwitzige Kunstperformance in in der Ukraine, die 2018 auch deshalb in die Schlagzeilen kam, weil als Teilperformance in Berlin wieder die Mauer errichtet werden sollte. Entstanden sind dabei auch zahlreiche Filme - "DAU.Natascha" läuft nun im Wettbewerb, der mehrstündige "DAU.Degeneration" im Berlinale-Special. Morasch zitiert in dernun ausgiebig eine weitere Mitarbeiterin des Berliner Projekts, die von sektenartigen Arbeitsbedingungen und Grenzverletzungen spricht: "In normalen Arbeitsverhältnissen gibt es. Bei 'Dau' gab es das nicht. Als Ilja mich beispielsweise vor weiteren Teammitgliedern in den Arm genommen, diesenhat, haben alle gelacht. Ich war perplex, wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe nichts gesagt, ich fühlte mich schuldig, hilflos und dachte:? Wenn andere Frauen im Raum einem nicht zur Hilfe eilen, weiß man nicht mehr weiter. " Auf der Pressekonferenz wiegeln der Regisseur, und auch die Hauptdarstellerin des Films, Natalia Berezhnaya, deren Figur in dem Film brutal vergewaltigt wird, alle Vorwürfe ab, berichtet Christiane Peitz imIm äußert Thierry Chervel, vom Film schon ziemlich unterwältigt, den Verdacht, "dassnur gebraucht wird, um gegenüber Publikum, Medien und Geldgebern einezu schaffen. Und natürlich maßen sich Regisseure eine totale Macht an, wie sie sonst nur Sektengurus haben. Kehrseite ist die Insolvenzerklärung der."Andreas Busche fällt es schwer, den in den fünfziger Jahren unter KGB-Bedingungen spielenden Film unvoreingenommen zu sehen, berichtet er im. Alles in allem wirke der Film allerdings "verdammt lau. Echter Sex löst im europäischen Arthousekino längst keine Skandale mehr aus. ... Visionär wirkt an 'Dau.Natasha' nichts. Das Drehen mit Laien, der Verzicht auf Kunstlicht erinnern eher an das dänische Dogma-Kino.Was also hat 'Dau.Natasha' mit der groß angekündigten Simulation eines totalitären Regimes zu tun? Vom Gesamtkonzept bleibt in Form diesernur das Machtduell zweier Frauen, die sich in ihrer Ausweglosigkeitbedienen." Ziemlich umgehauen ist allerdings Claus Löser in dervon diesem Film, der derzeit auch die russischen Zensoren umtreibt, "denn der Film stellt nicht weniger dar als einen. Ein Kraftakt, der den gegenwärtigen Restaurationsbestrebungen in Russland strikt entgegenläuft und ohne Schmerzen nicht zu haben ist. Die wirkliche Pornografie besteht in der. DAU."Die britische Regisseurindenkt gar nicht daran, mit "The Roads Not Taken" die Rolle der Quotenfrau im Wettbewerb einzunehmen, die das Ensemble filmischer Ausdrucksmöglichkeiten um einen weiblichen Blick erweitert, schreibt Barbara Schweizerhof in der: Stattdessen gibt es einen demenzkranken, sich zusehends verzauselndeninmitten sich herzzereißend rührend um ihn kümmernden Frauen. Ein bisschen schmal ist das schon, meint Schweizerhof: "Vielleicht wollte Sally Potter mit ihrem Film genau das zeigen -, um einen Film über Männer zu machen: weder große Dialoge, noch viel körperliche Präsenz, noch nicht mal ein außergewöhnliches Schicksal, nur eine Serie von." AuchThekla Dannenberg hat dem nicht so richtig gerne zugesehen : "So verschachtelt Sally Potter die Geschichte auch anlegt, so wenig kann sie darüber hinwegtäuschen,die Angelegenheit ist." Und "nicht mal Bardem ist eine Freude. Während er den senilen Endfünfziger gibt, belässt esbeim immergleichen mitfühlenden 'It's okay, Dad'. ... Was ist nur aus der Regisseurin von 'Orlando' geworden?" Diese Rückschau aufwäre eigentlich ein toller Kinostoff, wurde aber ziemlich verschenkt, meint auch Andreas Conrad imAußerdem: Im spricht der junge Regisseurüber seinen queeren Film "Futur Drei". Gunda Bartels schreibt im Tagesspiegel über, die mit dem Goldenen Ehrenbären ausgezeichnet wird. In der nimmt Katja Nicodemus die Feldherrinnenperspektive ein und überschaut schon einmal den Wettbewerb als Ganzen: Vor allem dietummeln sich in diesem Jahr darin. Aber sie liefern "keine Botschaften, sondern eine struppige Mischung aus Glückskeksweisheit und Lebensmotto:!" 