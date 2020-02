Die Frau, die alles weiß über die Liebe: Camilla Nylund im "Rosenkavalier". Foto: Ruth Waltz / Staatsoper Berlin





hat an der Berliner Staatsoper Richard Strauss' "Rosenkavalier" inszeniert. "Viel Zauber, wenig Analyse" erlebte-Kritiker Jan Brachmann, den die Musik dennoch in "unerklärter, tiefblauer Traurigkeit" zurückließ. "Einen prächtigeren, geschmackvolleren, opulenteren 'Rosenkavalier' hat man kaum je gesehen', lobt Julia Spinola in deretwas spitz. Im findet Ulrich Amling die Musik unter Dirigentzart, aber kraftlos. Nur in der genießt Niklaus Hablützel vorbehaltlos große,. Schon wegen Camilla Nylund als Feldmarschallin: "Nylunds Stimme ist sicher und wohlklingend in jeder Lage. Sie muss weit ausholen und einen langen Atem haben, aber nicht, weil Extreme der Moderne zu bewältigen sind. Ganz im Gegenteil, sie muss an Mozarts Welt des 18. Jahrhunderts erinnern, weil sie die Stimme einer Frau ist,daran. Es vergeht alles und ist schön, weil es seine Zeit hat. Zeit allerdings muss man sich auch nehmen an diesem Abend. Camilla Nylund entlässt uns mit ihrer großen Stimme underschüttert in die erste Pause."Zum Tod des Opernstars seufzt Manuel Brug in der: "Es hörte sich bei ihr mühelos und unverstellt an. Weil bei Mirella Freni alles vorhanden war: das Talent, der Fleiß, die Glücksmomente des günstigen Augenblicks - und vor allem dieses hinreißende,, das Unschuld undbehauptete und in jedem Arienverlauf auch einlöste." Weitere Nachrufe in NZZ SZ und FR . Hier singt sie "Oh mio babbino caro" auf"Gianni Schicchi".Weiteres: Katja Kollmann berichtet in dervon den Proben des Deutschen Theaters zu"Decamerone"-Inszenierung, die in Moskau stattfinden, weil der Regisseur noch immer Moskau nicht verlassen darf. In derporträtiert Lili Hering die Regisseurin, die in der "ausgestellten Bedeutunglosigkeit" bis zur Perfektion beherrscht: "Susanne Kennedy schenkt ihrem, den sie seit einigen Jahren inszeniert, oder besser: seziert, seine Entstehungsgeschichte: Woher kommt der digitale Mensch? Wird er geboren, gegründet oder programmiert?"Besprochen werden das-Musical "Wir sind das Volk" im Berliner HAU ( Tsp ) und dasProjekt "Boris" in Stuttgart (das FR -Kritikerin Judith von Sternburg "in einem maßlosen Bilderrummel" versinken sieht).