Edward Hopper: Cape Cod Morning. 86.7 x 102.3 cm. Smithsonian American Art Museum, Gift of the Sara Roby Foundation. © Edward Hopper. Quelle: Wikiart.

Dem eigentümlichen Reiz vonSeelenlandschaften kommt Stefan Trinks in derin der großen Hopper- Ausstellung in der Basler Fondation Beyeler auf die Schliche: "", der sich erst in der Fantasie des Betrachters offenbart, erkennt Trinks in den Bildern, etwa in "Cape God Morning" von 1950, das eine Frau in einem Erker in die Einsamkeit des Waldes blickend zeigt: "Perfide aber ist Hoppers Gestaltung des Erkers: Er läuft derart schmal zu, dass auf der Frontseite, aus der die einsame Frau nachgerade gierig die Landschaft mit ihren Blicken abgrast, nur noch einübrig bleibt. Allein mit diesem optischen Kniff, der abermals eher unterbewusst wahrgenommen wird, macht Hopper Einsamkeit und Eingesperrtsein der Frau deutlich. Nicht im geräumigen Haus porträtiert er die Spähende, vielmehr in der klaustrophobischen Enge eines stark durchfensterten Erkers, wie ein Falter unter einem Glassturz. Hierin gleichen seine Bildgefängnisse denen(…)."In der erkennt Phillip Meier hinter Hoppers "scheinbar harmlosen" Bildern dasvon": "Denn in Hoppers Bildern lauert im Stillen die Hoffnungslosigkeit. Seine Malerei ist die Malerei der Sehnsucht, ja. Aber wenn man genau hinschaut, ist es auch die Malerei einer. Denn sie ist Ausdruck eines sehr ambivalenten Verhältnisses zum Leben. Hoppers Bilder sind von Melancholie,undgeprägt - Stimmungslagen, die zu den abgründigeren Spielarten der Sehnsucht gehören. Gewiss, Amerika war seit je auch das Land des Optimismus. Grenzenlose Möglichkeiten stimmen optimistisch. Das war aber nie Edward Hoppers Amerika. Sehnsucht hat immer auch etwas. Die Schwester der Sehnsucht ist die Nostalgie. Und bei Hopper gibt es dieses nostalgische Moment."Kurz vor der im März instattfindenden Art Basel macht sich Nervosität bei den Ausstellern aufgrund derbreit, beobachtet Minh An Szabo de Bucs in der: Der Berliner Galeristist von vornherein nach Tokio ausgewichen: "Warum? 'Weil es in einer stabilen, regulierten Wirtschaftszone liegt. Hier gibt es, und ich habe keine Probleme mit Devisen wie etwa in China.' Zwar sei Tokio kein Steuerparadies wie Hongkong, aber politisch wie wirtschaftlich stabil."Weitere Artikel:Als wichtigen Beitrag gegen die würdigt Marisa Crawford aufdie Ausstellung "Abortion is normal" im New Yorker Arsenal Contemporary: "Arbeit "Mammy was here: she equally acceptable" (2019), die sich majestätisch über den Raum erhebt, macht aufin Bezug auf Reproduktion und Kinderbetreuung aufmerksam, die in der Geschichte der Versklavung verwurzelt sind." Im Aufmacher des-Feuilletons resümiert Lothar Müller die Ereignisse um dieund jetzt nach Gotha zurückgekehrten Gemälde, die derzeit im Herzoglichen Museum zu Gotha ausgestellt werden. Im kann sich Olga Kronsteiner das Lachen beim Anblick vonfrisch restauriertem Opferlamm im Genter Altar nicht verkneifen.Besprochen wird die Ausstellung "Der sachliche Blick in der DDR" im Brandenburgischen Landesmuseum für Moderne Kunst in Frankfurt an der Oder ( taz ).