Der syrische Dichter umkreist in der- in konsequenter Kleinschreibung - das Verhältnis zwischen dem iranischen Dichterund, der von ersterem "im herbst seines lebens beflügelt" war und in höchsten tönen von ihm schwärmte. "hafez ist in goethe eingewandert, und goethe hat ihn aufgenommen. mit demnähert sich goethe unserem propheten. ... ich erinnere mich an die anfangszeit der islamischen revolution. plakate wurden an den geduldigen mauern teherans angebracht. darauf das konterfei vom schah und das von chomeini. darunter eine zeile von hafez: 'wenn der dämon verschwindet, erscheint der engel'. als dann die mullahs ihre macht mit einemgefestigt hatten, zeigten sie ihr wahres gesicht. sie griffen hafez an,."Schriftstellerhat sich mit Schauspielerzusammengetan, um zusammen die Briefe des vor 150 Jahren geborenen Bildhauerszu lesen. Im Gespräch mit Cornelia Geißler erzählen die beiden in der, was sie an den Texten so reizvoll finden. Schulze: "Im Gegensatz zu Knausgard sind diese Texte überhaupt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich liebe die Briefe von Uwe Johnson an Max Frisch sehr, aber das sind ausgearbeitete literarische Werke. Spätestens wenn man Barlachs Briefe laut liest, merkt man nicht nur die grammatikalischen Fehler, die ihm unterlaufen, sondern vor allem: Wie er das, was er ausdrücken will, aus der Sprache. Er benutzt kaum Redewendungen, sondern formuliert alles mit eigenen Worten, was einen als Leser zum Nachdenken zwingt. Im Vergleich zu den Dramen oder seiner Prosa, die wirklich außerordentlich sind, hat man bei den Briefen den Eindruck, hier regelrecht denzu können."Im greift Gerrit Bartels die Debatte um den-Hashtag #vorschauenzählen (bei dem es um die Sichtbarmachung des Geschlechterverhältnisses in den Verlagsvorschauen geht) in der unser Resümee ) und in Folge auf 54books.de auf. Die im letzteren Beitrag von Johannes Franzen konstatierte Frontstellung zwischen literarischem Feuilleton undkann Bartels nicht ganz nachvollziehen: Er beobachtet einen ", der insofern verwundert, als dass die Übergängegeworden sind, die Grenzen, wenn es sie so hochsicherheitstraktmäßig überhaupt je gab,."In der schildert Marc Neumann wie eine Jugendautorin, die sich von einer unglücklichen, aber lapidaren Formulierung einer studentischen Kritikerinfühlte, diese vor ihreraufan den Pranger stellte, was dazu führte, dass sich weitere Autorinnen mit beachtlicher Reichweite ebenfalls auf diese Studentin stürzten, die sich unter dem Druck komplett aus dem Netz zurückzog. Dass diese Aktion "war, dämmerte einigen Beobachtern schließlich doch noch. Es war eine Machtdemonstration von etablierten, scheinbar wohlmeinenden feministischen Autorinnen, die eine unbekannte Studentin. ... Mit derlei Kritik konfrontiert, löschten die Cancel-freudigen Jugendbuchautorinnen leise ihre aufwieglerischen Tweets und ersetzten sie mit knappen Entschuldigungen ."Besprochen werdenneuer Erzählband "Heimweh nach einer anderen Welt" ( SZ ), neue ungarische Bücher vonund NZZ ),"Das Monster" ( Freitag ),' Kriminalroman "Um mich weint niemand mehr" ( NZZ ),"Three Women" ( Presse ) und neue Hörbücher, darunter eine Hörspielbearbeitung desaus dem Jahr 1982 von"Aeneis" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Frieder von Ammon über' "Lied an den Lärm":"Ich rufe dich in all deinen Formen.Ich rufe deine Vierviertel, deine ganzen und doppelten Noten...."