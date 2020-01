In Frankreich geht derin seine siebente Woche, und auch an der Pariser Oper befinden sich alle Mitarbeiter im Ausstand. Gerade ist die Premiere eines Balletts von Anne Teresa de Keersmaeker ins Wasser gefallen. In derdiskutieren Wiebke Hüster und Marc Zitzmann Pro und Contra. In der betont Martina Meister, dass hier keine "Privilegien" verteidigt werden, auch wenn diemit 42 Jahren in Rente gehen dürfen: "Denn wer eine Karriere als Tänzer an der Pariser Oper absolviert hat, die körperlich mindestens so beanspruchend ist wie die eines Spitzenfußballers, bekommt am Ende. Ein Pariser Metrofahrer, der mit 52 in Rente geht, kann dafür mit bis zu 3.200 Euro rechnen. Das ist das Gehalt eines Ensembletänzers während seiner Arbeitsjahre, wo weder Nachtdienste noch Sonntagsarbeit extra honoriert werden. Ungerecht? Irgendwie schon. Aber als wäre das nicht genug, sind es nur die Tänzer der Pariser Oper, die in den Genuss dieses bescheidenen Sonderregimes kommen, das sie, der es 1698 eingeführt hat. Wertanzt, muss ohnehin sehen, wo er bleibt.""Bewegt kommt -Kritiker Fabian Lehmann aus dem Stück "Hereroland", für dasundam Hamburger Thalia Theater denzu einem Parcours persönlicher Erfahrung gemacht haben: "Statt auf schmerzvolle Selbstbefragung der Deutschen als Täternachfahren setzt 'Hereroland' auf intime Begegnungen und formal abwechslungsreiche Zugänge, die den zweistündigen Abend im Flug vergehen lassen. Wer etwa in der Station 'Kindergarten' zusammen mit lediglich sechs anderen Zuschauern den Erzählungen der namibischen Erzieherin im leuchtenden Hererokleid gelauscht hat, wird das so schnell nicht wieder vergessen."Weiteres: Adrian Schräder trifft in derden Techno-Produzenten Hendrik Weber aka Pantha du Prince, der in Zürich Miyazakis "Prinzessin Mononoke" inszeniert. Besprochen werden Nikolaus Habjans Inszenierung von' "Salome" im Theater an der Wien ( SZ ), die beiden "Iwanow"-Inszenierungen vonin Bochum undin Hamburg ( SZ ) und"Falstaff" an der Staatsoper Hamburg ().