Im Berliner Radialsystem haben sich Anna Peschke und Derek Gimpel für "Der Ring des Nibelungen - Pekingoper trifft auf Musiktheater" an einer Zusammenführung vonversucht. Ihr sei es um eine neue Perspektive auf den 'Ring des Nibelungen' gegangen, sagte Anna Peschke gestern im. "Original-Klänge aus Richard Wagners berühmtem 'Ring' wird man dabei nicht hören: Eine chinesische und eine usbekische Komponistin habengeschrieben. Auf der Bühne wird deutsch und chinesisch gesprochen und gesungen - jeweils mit Übertiteln."Bei den Proben ließ sich der kulturelle Graben allerdings kaum überbrücken - zumindest was Schauspieler und Sänger angeht, erzählt imJakob Bauer: "Für dieist es kaum möglich, authentisch in der komplexen Sprache der Peking-Oper zu spielen. Diehätten sich dagegen mit der Arbeitsweise ihrer europäischen Kollegen grundsätzlich schwer getan, erzählt Mattis Nolte, der vier Rollen spielt. 'Man merkt, dass die Kollegen so stark von ihrem System geprägt sind, dass ein mögliches Abweichen in der Probefür sie ist. Die tradierten Formen zu bewahren, ist unbedingte Pflicht.'. Aziza Sadikova, die die Vertonung von deutscher Seite betreut hat, nutzt Vierteltöne und ungewöhnliche Instrumente wie die Glissandoflöte, um Wagners Leitmotive an die traditionellen Peking-Opern-Nummern ihrer Kollegin Qiu Xiaobo anzudocken. Chinesische Klänge und Neue Musik strömen."Weiteres: Christian Gohlke stellt in derdie "graue Eminenz des internationalen Opernbetriebs" vor,, derzeit Leiter der Wiener Staatsoper, ab März Nachfolger von Alexander Pereira an der Mailänder Scala. In der gratuliert Katrin Bettina Müller zum 20. Geburtstag von, im schreibt Patrick Wildermann.