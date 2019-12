"Es wargewesen in Stockholm", lässt Thomas Steinfeld seinen Bericht auf der Seite Drei dervon seiner Reise zuran Peter Handke und Olga Tokarczuk beginnen. "Es istgeworden übers Wochenende in Stockholm", tut es ihm Andreas Platthaus gleich, der im Auftrag derin den Norden gereist ist. Platthaus hat sich auch beimauf den Straßen umgesehen: "'to the victims of Srebrenica today' steht auf dem Banner, und weitere Plakate liegen auf dem Bürgersteig parat: 'No Nobel for fake news' und 'Mr. Handke, talk to us'.kann man den Parolen nicht absprechen, aber sie sindangesichts des Ereignisses im Konzerthaus. Denn bei der Verleihung der Preise dürfen die Gewinner." Allerdings wäre es vielleicht doch möglich gewesen, abseits der Verleihung ein paar Worte zu verlieren.Die Schriftstellerinzeigt sich in derüberwältigt vom Brimborium der Nobelpreisverleihung und hält den Handke-Kritikern entgegen: "Ich denke, wisst ihr was, ihr da draußen, die ihr unterscheiden wollt zwischen Mensch und Werk oder die ihr das Werk beiseite nehmt und auch ohne seinen Autor zum Kotzen findet, ihr, die ihr Leser sein wollt und mitoder gar Hass auf diesen Dichtermenschen blickt, der so viele zum Lesen und zu neuem Atmen gebracht hat, der viel umhergeirrt ist und sich mit Lust ver- und geirrt hat, der, bei allem Düsteren, das in der Welt und in ihm selbst zu Hause ist, immer einehin suchte; ihr also, die ihr euch empört und Bescheid wisst undseid und anklagt, nur euch selber nie - glaubt ihr ernsthaft, ihr wärt die besseren Menschen? Ich fürchte, ja." Und auch der Literaturblogger und Handke-Fan Bersarin ist happy : "Handke hat ihn nun! Findet Euch damit ab!" Der Kosovo hat Handke derweil zurerklärt, melden die Agenturen. Serbiens Präsident erklärt Handke währenddessen zum Quasi-Bürger seines Landes.Auf Grundsätzlicheres kommt Thomas Assheuer in derzu sprechen: Literatur steht über Moral und Politik, sonst sei sie nicht Literatur, sondern "Gesinnungskitsch". Von Kritik erlöst sei sie deshalb aber noch lange nicht, widerspricht er Handke, denn das sei dann doch bloß ". Sie sperrt die Literatur in den, macht ihre Lektüre steril und zieht der Kritik den Zahn. Doch ausgerechnet die beiden Literaturnobelpreisträger, nicht nur Olga Tokarczuk, sondern, verblüffend genug, auch Peter Handke, haben in ihren Stockholmer Reden vorgeführt: Gerade dann, wenn sich Schriftsteller ihrer reinen literarischen Fantasie überlassen, verbinden sie das Ästhetische mit dem Politischen. Das Thema der Kunst ist nicht die Kunst. Es ist."Bei der Berichterstattung überist den Kollegen manches Mal Anstand und Contenance entglitten, tadelt Mladen Gladic im. Den Befund, Handke habe sich der Kontroverse entzogen und sich nicht erklärt, kann er nicht teilen: In seiner Verweigerung habe Handke sich schlussendlich doch nicht verweigert. Handke kompilierte darin sein eigenes Werk und "das alles recht unverbunden, und es hätte lange so weitergehen können. Als hätte Handke Walter Benjamins düstere Einsicht, dass 'keine Begebenheit uns mehr erreicht, die nicht schon mit Erklärungen durchsetzt ist', Lügen strafen wollen.."Für wirft sich Sieglinde Geisel nochmal in dielange Geschichte der, schlägt bei unter anderem bei Marcel Reich-Ranicki und Peter von Matt, bei Wolfram Schütte, Jürgen Brokoff und Dževad Karahasan nach, dessen Befund sie teilt: "Genau das ist es, was auch mich an Handke politisch abstößt: ein, der die monströse Realität des Leids der anderen benutzt für seine. Der Poet feiert sich und seine Wahrnehmung, unbekümmert um die Toten. ... Es geht nicht um die politisch-gesellschaftliche Welt, in der wir alle leben, sondern allein um den Dichter und seine Poesie. Das scheint mir, sowohl ethisch als auch ästhetisch, nun ja, sagen wir mal: fragwürdig."Weitere Artikel: Alexandra Gittermann erzählt in derdie Geschichte vonund ihrem "Shakespeare & Company"-Buchladen in Paris. Jens Bisky ( SZ ) und Etienne Roeder ( Dlf Kultur ) besuchen den im Berliner Brecht-Haus , wo man zugunsten von Pro Asyl Texte bestellen kann. Besprochen werden unter anderem' "Fuchs 8" ( Dlf Kultur ),"Vergieß deine Tränen für keinen, der in diesen Straßen lebt" () und"Sanierungsgebiete" ().Mehr dazu ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau . Alle besprochenen Bücher und viele weitere finden Sie natürlich in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21