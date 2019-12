Gerrit Bartels berichtet imaus Stockholm von der Nobelpreisvergabe anund. Begleitet wird diese vom, die Handke Genozidleugnung vorwerfen. Alles in allem scheint jenseits des feierlichen Prunks gedrückte Stimmung zu herrschen. "In der Tageszeitunghat am Montag der in Bosnien geborene schwedische Regisseur, Schriftsteller und Politikernochmal mit der Akademie abgerechnet und die Handke-Jugoslawien-Bücher seziert. Überhaupt fragen sich viele in Stockholm, wie es mit dem Komitee weitergeht. Befürchtet wird, dass nach den Skandalen der vergangenen Zeit die Handke-Wahl und die Debatte darüber genauso ausgesessen, es alsogeben wird."Handke "wirkt von der höchsten literarischen Auszeichnung der Welt sowie ein Wanderer von einem zu hohen Berg", kommentiert Caroline Fetscher imHandkes teils grob ausfälliges Auftreten der letzten Wochen. Und sie stellt fest: "Demokratieskepsis ist so salontauglich geworden wie das Raunen wider die Aufklärung oder der Ruf nach archaisch agierenden Autoritäten. Als das amtierende Nobelkomitee beim Votum für einen Vertreter alternativer Faktenlag, zeigte es sich unfreiwillig als."Überhaupt, die Epoche: Nicht Handkes Darlegungen zu Jugoslawien, sondern dieist der wahre Skandal, meint zumindest Martina Meister in der. "Wo Ruhm hätte sein sollen, war Schande angesagt. Wer Handke in den vergangenen Wochen zu verteidigen wagte, erntete ebenfalls Empörung. Sippenhaft." Und dies sage "mehr über unsere Zeit, über veränderte Medienöffentlichkeit, über die Ökonomie der Empörung als über die Schuld des Schriftstellers. Denn darum geht es:haben Peter Handke für schuldig erklärt. ... Was auch immer Handke versucht hätte, er wäre dieses Urteil nicht losgeworden. Nicht durch Reue. Nicht durch Erklärungen. Nicht durch Asche über sein Haupt. Nicht durch den Versuch, das historisch sicher richtige Urteil inzu überführen."Vomist Michael Wurmitzer angereist, der sich unter die Protestierenden gemischt hat: "Überlebende des Massakers von Srebrenica, die bosnisch-deutsche Literaturwissenschafterin Alida Bremer, Elke Schmitter vomsowie weitere Redner warfen Handke dabei erneut Genozidleugnung vor und rückten ihn: Seine Texte würden nicht grundlos auf deren Websites geteilt. ... Mit der Entscheidung für Handke sei das Gremium jetzt allerdings." An dieser Stelle schreibt Wurmitzer detaillierter über den Protest in Stockholm.Auch Peter Maass, der indie Debatte um Handke vorantrieb (unsere Resümees ), meldet sich aus Stockholm: "Im Stockholmer Konzerthaus gab es keine Anzeichen von Protest oder Zwietracht, als KönigHandke die goldene Nobelmedaille überreichte. Nachdem der schwedische Monarch Handke herzlich die Hand geschüttelt hatte und der in Österreich geborene Schriftsteller im Gegenzugmachte, spielte ein Orchester einen Auszug aus Edward Elgars 'Salut d'Amour'."Apropos Neue Rechte, ein Twitterfundstück: Der rechte Rand schwelgt bereits in wärmsten Erinnerungen an Kriegseinsätze mit Handke im Gepäck.Imundüber. Beide haben Romane der Nobelpreisträgerin übersetzt, Kinsky aber hat nach "Unrast" mit dieser Literatur gebrochen: "Was mich an den 'Jakobsbüchern' gestört hat: Es schien mir so ein, mal ganz ehrlich gesagt, von verschiedenen Beiträgen, in denen ich überhaupt, Struktur erkennen konnte. Mir gefiel die Sprache nicht. Mir gefällt ehrlich gesagt dieser Ansatz nicht, dass sehr viel von hier und da zusammengeklaubt und dann in so einen Textwird."Weiteres: In der berichtet die Literaturwissenschaftlerin Barbara Wiedemann von der detektivischen Herausforderungen, jenes "Hannele" zu identifizieren, demAnfang der Fünfziger einige, erst Anfang des Jahres aufgetauchte und für die Celan-Forschung biografisch aufschlussreiche Briefe ( hier ein paar Auszüge) schrieb. Ihr Befund: Es handelt sich um die Übersetzerin. Diehat Julia Enckes Porträt des Schriftstellers online gestellt, der viele Jahre an seinem nun der Öffentlichkeit präsentierten, autobiografischen Film "Lievalleen" gearbeitet hat.Besprochen werden unter anderemNachlassroman "Die dunklen Winkel des Herzens" ( NZZ ),"Die Kakerlake" ( taz ),Biografie über Tagesspiegel ),gesammelte Titanic-Kolumnen ( Tagesspiegel ) und' Biografie über den Schriftsteller ).