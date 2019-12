In Stockholm haben erstund dannihre Reden zur Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis gehalten. Im Falle Handkes spricht Andreas Platthaus in dervon einem irritierenden Auftritt, nicht zuletzt weil Handke auch versuchte, die Rede mit einer Rezitation von Tomas Tranströmers Gedicht "Romanische Bögen" im schwedischen Original abzuschließen. Anders als angekündigt, stellte sich Handke in seiner Rede, die der dokumentiert , nicht seinen Kritikern, sondern wühlte in den, das er ausgiebig zitierte. Besser gefiel Platthaus Olga Tokarczuks an einerin der Gegenwartsliteratur geschärftes Plädoyer ( hier die englische Übersetzung) für "ein Erzählen: eines, wie es in der Bibel vorgeführt werde, wo ein Erzähler auftritt, der über Gottes Absichten Auskunft gibt. ... Zärtlichkeit erklärte die polnische Nobelpreisträgerin zum zentralen Antrieb der Literatur: eine Zärtlichkeit gegenüber allen anderen Daseinsformen."Handke, kommentiert Roman Bucheli knapp in der, vermied es konsequent, über Jugoslawien zu sprechen, sprach aber immer wieder seinean. "Man konnte darum die Rede trotzdem als einen stillen Kommentar zu seiner Haltung verstehen. Als wollte er erklären, woher er nicht nur literarisch kommt, sondern welche Erinnerungen, welche Erzählungen und welche Schicksale sein Leben und sein Denken geprägt haben." Der Schriftsteller suchte "Zuflucht beim eigenen Werk", hält Lothar Müller in derfest: "An die Stelle destrat die Herkunftsgeschichte der Autorschaft des Redners." Schlussendlich wog es schwer, "dass Handke, indem er sich in weiten Passagen der Rede in diezurückzog, aus dem Schatten des (in eigener Sprache, in eigenen Worten) Nichtgesagten nicht heraustreten konnte." Diese Selbstergriffenheit stößt auch Gerrit Bartels vomauf. Bei der kommentiert Norbert Mappes-NiediekRede.Im hält der Germanist Hans Höller dagegen fromme Andacht und versteigt sich zu einer etwas anmaßenden Überlegung: "Man versteht, dass die heute dreißig oder vierzig Jahreden Handke angreifen, mit Jugoslawien, wo sich niemand so genau auskennt, und esist, das zu tun. Handke kennt Jugoslawien, auch aus den familiären Beziehungen." In dernimmt es Thomas Kaspar positiv : "Das Hoffnungsvolle, was nach Handke übrig bleiben wird: Eine jüngere Schriftstellergeneration hatetwas zu sagen." Außerdem kommt Bert Rebhandl imnach einer vergleichenden Lektüre mitzu dem Schluss, dass Handkes "Eigentlichkeitssehnsucht und sein "Kontrarianismus in Bezug auf Jugoslawien" zusammengehören.Zurück zu, deren Rede auf-Kommentator Paul Jandl "wie ein Kommentar auf die wirkte . "Bei Tokarczuk geht es um eine spezielle Aufgabe des Schreibens: Die immer lauter werdendezu einem Ganzen zu machen. Zu einer Gegenwartserzählung, in derwird und in der die disparaten modernen Medien in einem altbewährten Medium gebündelt werden: durch die Sprache der Literatur." Auch Arno Widmann in der begreift Tokarczuks und Handkes Reden als Gegensatzpaar: Wo Handke ergriffen von sich selbst über die Dörfer zieht, ist Tokarczuk gleich schon von Beginn ihrer Rede an "beimund in einer 'süßen Nähe zur Ewigkeit'. Sie spricht vom. Und sie endet mit den Sätzen: 'Darum glaube ich, dass ich Geschichten so erzählen muss, als wäre die Welt eine, die sich vor unseren Augen immer wieder neu bildet und als wären wir ein kleiner, aber doch mächtiger Teil von ihr.'" Von einer Abendstimmung der Literatur berichtet Tomasz Kurianowicz in der: "Tokarczuk sprach über den tragischen Abstieg einer zweckfreien Literatur; Handke wiederum inszenierte deren Rettungsversuch."Tokarczuks in dieser Rede umrissene und in Werken wie "Die Jakobsbücher" konkretisierte Poetologie sucht "nach einer Literatur, die dieüberdauern kann", erklärt Marie Schmidt in der: "Gegen den Begriff der Information stellte Tokarczuk 'Erfahrung' und 'Bedeutung' als Erkenntnisweisen der Literatur, die sich allerdings einen der heutigen Gestalt des Weltwissens entsprechenden Rahmen geben müssten. Eben den einer 'vierten' Perspektive, die auch wahrnimmt, wieüber verschiedene Räume und Zeiten miteinander verbunden sind".hat Sabine Adlers Literaturfeature über Tokarczuk aus dem Jahr 2016 wieder online gestellt Außerdem: In schildert François Crémieux, heute Redakteuur der ehrwürdigen Zeitschrift, seinerzeit Blauhelm in Bosnien, dender Geschehnisse, über die Handke lieber schweigt.Weiteres: In epischer Ausführlichkeit erzählt der Schriftsteller in derdavon, wieundeinmal zeitgleich inwaren, sich dabei auch zumindest kurz begegneten und - wer weiß? - vielleicht sogar miteinander sprachen. In der wandert Paul Jandl mitdurch Brandenburg. Andrea Köhler bescheinigt derweil Fontanes "Effi Briest" eine ungebrochene Aktualität. Besprochen werden einige erstmals in Deutschland veröffentlichte Comics von taz ),"Vivaldi und seine Töchter" ( Tagesspiegel ) und"Wir waren eine gute Erfindung" ( SZ ).