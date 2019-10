Bild: Richard Gerstl. "Selbstbildnis, lachend". 1908. Belvedere Wien.

Kiluanji Kia Henda. The Last Journey of the Dictator Mussunda N'zombo Before the Great Extinction Act I, 2017

Nur sechs Jahre lang malte der Wiener Künstlerbis er sich 1908 im Alter vondas Leben nahm. Und doch muss sein Werk in seiner Radikalität den Vergleich mitoder Munch nicht scheuen, erfährt Stefan Trinks in dernach einem Besuch in der Gerstl- Ausstellung im Wiener Leopoldmuseum. Gerstl malte, wie, meint er, etwa beim Anblick von "Selbstbildnis, lachend" von 1908, "das in seinem grotesken Irrsinn zwischen den schwarzgalligsten Goya-Porträts und Bacon changiert. Zwischen demund dem nervös fleckigen Hintergrund existiert nahezu keine Grenze mehr, einige der breit in den Grund gedrückten Pinselhiebe gehen direkt ins Gesicht über. Allerdings hat Gerstl hier durch Spachteln die Gesichtshaut wesentlich stärker aufgerissen, die Konturen regelrecht zertrümmert und dienur auf einer Seite herausstehen lassen, weshalb die Ausstellungsmacher mit van Goghs ähnlich zergliedertem Selbstbildnis von 1887 aus der Züricher Sammlung Bührle den denkbar stärksten Vergleich daneben stellen. Das unangenehme Auflachen von Gerstls verzerrt geöffnetem Mund ist ein einziger Hilferuf, die Augen wirken blutunterlaufen, weil bereits mit Hautfarbe zugelaufen."

Afrikanische Kunst jenseits rassistischer Stereotype lernt Zoe Samudzi (Hyperallergic) in der Ausstellung "Africa State of Mind" im Museum of the African Diaspora in San Francisco kennen, wo fünfzehn afrikanische Künstlern aus elf Ländern derzeit ihre Arbeiten zeigen: "Indem wir uns weigern, Afrikaner als bedeutende Macher von Zivilisationen zu sehen (für viele europäische Entdecker schien es realistischer, dass Außerirdische die Pyramiden von Gizeh in Ägypten oder die Architektur der Ruinenstadt Groß-Zimbabwe an Stelle der indigenen Afrikanern gebaut haben), schließen wir die Möglichkeit aus, dass sie sinnvolle Interpretationen ihrer eigenen Realität bieten können. Im MoAD zeigen die Künstler Raphaël Barontini und Neil Beloufa diese übersehenen Interpretationen von Vergangenheit und Zukunft an. Barontinis gigantischer Wandteppich repräsentiert das verwobene Gefüge von Geschichte, Ästhetik und Ideen, das die 'Afrikaner' umfasst, von römischen Skulpturen über ruandische Tutsi bis hin zu den Verschiedenheiten der indigenen Kosmologien."





Weiteres: Auf wenig Gegenliebe stößt' am Freitag zur Erinnerung an dieenthüllter-Skulptur, meldet der Standard und Presse beantworten die wichtigsten Fragen zuAbsage ans Wiener KHM: Das österreichische Kulturministerium prüft rechtliche Schritte, weiß der"Devolved Parliament" wurde für 9,9 Millionen Pfund versteigert, meldet dieBesprochen wird die Dürer-Ausstellung in der Wiener Albertina ( Tagesspiegel ) und eine Bauhaus-Performance von Nico and the Navigators im Berliner Kolbe-Museum ( Tagesspiegel ).