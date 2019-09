Szene aus "4.48 Psychosis". Foto: Stephen Cummiskey





Dass diezur Oper des Jahres gekürt wurde, findet -Kritiker Georg Rudiger nur verdient. Warum, das könne man jetzt in Straßburg sehen, wo' Oper "4.48 Psychosis" aufgeführt wurde. "4.48 Psychosis" war auch der Titel des letzten Stücks der britischen Dramatikerin Sarah Kane, bevor sie sich im Alter von 27 Jahren erhängte. Um sie geht es auch in der Oper, die die Musiker auf dem Dach einer Psychiatrie platziert hat, erzählt Rudiger: "Die entspannte Lounge-Musik, die zu Beginn über die Lautsprecher im Zuschauerraum erklingt, wird, ehe '4.48 Psychosis' mit einer heftigen Selbstanklage beginnt. Gweneth-Ann Rand wechselt zwischen Stöhnen, Sprechen und Singen. 'Ich bin eine totale Versagerin. Ich kann nicht essen, ich kann nicht lieben. Um 4.48 Uhr werde ich mich umbringen.' Sirenen treffen auf ruppige Saxofone. Die Musik wechselt zwischen heftigen Attacken und Schockstarre, wenn die Spannung in einem tiefen Flötenton nachklingt. Die Musik von Philip Venables setzt auf." (Eine weitere Besprechung gibt's in der.)Reichlich ernüchtert kommt Bernd Noack von einem Berlin-Wochenende nach Hause, nachdem er"Baal" am BE,"Orlando" an der Schaubühne und"Ausweitung der Kampfzone" am Deutschen Theater gesehen hat: "Man hätte sich gerne mitnehmen lassen, man hätte das", bedauert er in der. "Aber das Theater schien viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, als dass es noch hätte Rücksicht nehmen können auf willige Mitreisende. Die Prosa zerpflückt, das Stück verulkt, die Sprache gequält - und überhaupt: Die Bühnen benutzen, die nur noch wie Markenzeichen wirken."In einem von der online nachgereichten Artikel porträtiert Solmaz Khorsand die Russin, die seit 2018 das Kulturfestival Steirischer Herbst leitet: "Auch dieses Jahr wird sie Leute vor den Kopf stoßen, das weiß Degot. Das hat Tradition in der Geschichte des Festivals. ... Dieses Jahr vermutet sie den größten Unmut über Installation 'Monumyth' am Befreiungsdenkmal im Grazer Stadtpark. Degots Augen leuchten. Das tun sie immer, wenn sie nicht über sich selbst, sondern über Kunst sprechen kann. 'Das Denkmal gedenkt nicht der Befreiung von den Nazis, es gedenkt der', erklärt sie. Das könnte mehr als nur einen Online-Kommentar provozieren. Vielleicht aber auch nicht: Noch seien ihr die roten Linien in Österreich nicht vertraut, gesteht Degot. Sie müsse noch lernen, wo die offenen Wunden in Österreich seien. Und wann siekönne, um die maximale Reaktion zu bekommen."Weitere Artikel: Im Interview mit demwarnt, der an der Burg aus Eric Vuillards "Die Tagesordnung" gelesen hat, vorin Österreich. Burg-Chefsieht das ähnlich, meldet dieund zitiert Kusej aus einem Gespräch mit der: Natürlich äußere er sich gegen FPÖ und AfD, "er würde seine Position ', aber ich habe keine Lust, zum Märtyrer zu werden. Was mich fast noch ein bisschen mehr verunsichert und irritiert ist, dass einem wahrscheinlichwürde.' Er glaube, 'dass man sich gegen diese Menschen schlussendlich intellektuell nicht wehren kann. Rein künstlerisch geht es nicht. Wenn der Rechtsstaat versagt, geht es irgendwann um die Frage: Hast du einen, oder hat er einen Knüppel in der Hand?'" In der schreibt Till Briegleb über den etwas holprigen Beginn von' Intendanz am Schauspiel Hannover.Besprochen werden "They Shoot Horses, Don't They?", mit demundihre Intendanz am Zürcher Theater Neumarkt eröffnen ("Jetzt fühlt es sichan. Richtig gut, weil auf eine hintersinnige und", freut sich Daniele Muscionico in der NZZ ),Inszenierung von "Anna Karenina oder Arme Leute" im Maxim Gorki Theater in Berlin ( Tagesspiegel ),"Macht des Schicksals" an der Deutschen Oper Berlin ( nmz ) undInszenierung von Björn SC Deigners Stück "In Stanniolpapier" am Theater Bonn ().