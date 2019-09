György Konrád, 2013 (Bild: Lesekreis, CC0)





Große Trauer um den Schriftsteller , Holocaust-Überlebenden und so widerspenstigen wie debattenfreudigen Intellektuellen: "Er war er ein ewiger Regimegegner", bringt Ralf Leonhard in derKonrads Leben auf den Punkt, "einer, der der Versuchung der Emigration widerstanden hat und seine intellektuelle Kraft im Inneren zur Wirkung brachte." Als einen "der großen Autoren der würdigt ihn Harry Nutt in der: "Seinewar zweifellos das Vermächtnis einen jungen Menschen, der früh erfahren musste, was es heißt,zu sein. ... Er hatte 1956 am Ungarnaufstand teilgenommen und spätestens mit seinen ersten literarischen Veröffentlichungen galt er als." Für Nutt zählt Konrad daher "neben Václav Havel, Adam Michnik oder Pavel Kohout zu den wichtigsten Stimmen, die den Eisernen Vorhang gedanklich aufgeweicht" haben. Konrad trat bereits publizistisch für ein geeintes Europa ein, "als diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs nukleare Mittelstreckenraketen noch ganz Europa in Schutt und Asche legen konnten", erklärt Gregor Dotzauer im. Er "räsonierte und fabulierte, gegen den Wahn der Ideologien und Nationalismen", ergänzt Karl Gaulhofer in der: "Alles, was er schrieb und sagte, war von eigenem Erleiden durchtränkt.! - und was für ein Werk, das darauf ständig reflektiert. In einer Kleinstadt in Ostungarn geboren, floh das jüdische Kind 1944 vor den Nazischergen, fand mit der Schwester Zuflucht in Budapest und überlebte - wie auch seine Eltern - nur durch glücklichen Zufall.konnte er erst viel später schreibend verarbeiten."Von Kindesbeinen an "hegte Konrad eingegen jede Art staatlicher Willkür", erklärt Ulrich M. Schmid in der. "Dabei ging es ihm jedoch nicht um eine selbstgerechte Scheidung der Menschheit in Opfer und Täter." Ein Aspekt, auf den auch der Schriftsteller in seinem großen-Nachruf zu sprechen kommt: "Wenn György Konrád ein Pathos hatte, dann das eigentümlichste, das man in seinen Büchern lesen muss, weil man es sich sonst nicht vorstellen kann:. Er hatte überlebt, also musste und durfte er leben; er blieb einer, dermusste. ... Seine Sprache war die Literatur, und in ihr herrschen andere Bräuche als die des Rechthabens oder Das-letzte-Wort-Behaltens, denn darin - möge es moralisch noch so geboten sein - lebtfort."In der würdigt Lothar Müller den Verstorbenen als glühenden Urbanisten und Kosmopoliten: "Eine kleine Anthologie von- auf Budapest, Berlin, New York - ließe sich aus Konráds Essays und Romanen herausschreiben. 'Die Großstadt ist die höchste Entwicklungsstufe der Freiheit.' 'Die Städte sind die Rechtfertigung des Menschengeschlechts.' Meist ist es der Kosmopolit und leidenschaftliche Spaziergänger, der solche Sätze formuliert", doch "ist im Hintergrund immer auch die Erfahrung des Jungen aus Berettyóújfalu anwesend, dass die Großstadt ein Ort ist, an dem man sichkann."