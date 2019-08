Von Carl ha - eigenes Werk, CC BY-SA 4.0. Quelle: Wikipedia

Die Werke des 1988 gestorbenen, mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnetenstehen ausschließlich in, der geistige Nachlass des berühmtesten mexikanischen Architekten ist indes über Umwege bereits 1995 in dergelandet, wo, einst Vitra-Chef, die Barragan-Foundation gründete, seine Frauzur Direktorin machte und den Zugang zum Nachlass verweigert, schreibt Frank Steinhofer in der. Die Mexikaner werfen der Foundation "" vor, auch weil diean den Bauwerken bei der Foundation liegen: "Eigentum bedeutet nicht geistiges Eigentum. Zumindest in Ländern wie Deutschland und Mexiko. Im Fall von Barragán liegen die Nutzungsrechte bei der Barragan Foundation. Doch wie nimmt man die Rechte eines Verstorbenen wahr? In welchem Geist legt man sie aus? Strittige Fragen. Sie führen an Grenzen, was rechtens ist und als gerecht erscheint. Der deutsche Dokumentarfilmer Heinz Emigholz wollte 2012 für seine Reihe 'Aufbruch der Moderne' Gebäude von Barragán filmen - und sollte einen Betrag in Höhe vonaufwenden. '' sei das, Rechte für Bilder zu bezahlen, die noch gar nicht existieren. Emigholz spricht von 'Bildzensur durch Kapitalisierung imaginärer Rechte'."





Für dieist Sabine von Fischer an die Côte d'Azur gereist , um in Roquebrune-Cap Martin der legendären Geschichte desnachzuspüren, daszugeschrieben und von ihm umgestaltet wurde, tatsächlich aber von der irischen Designerinentworfen wurde. "Defense de rire" pinselte Gray in das Haus: "Wer würde hier denn lachen? Die offene, helle Architektur mit raffinierten Übergängen von einem Raum in den andern verzaubert und fasziniert.eher in der Landschaft, als dass sie stehen; wie ein Schiff, das allentrotzen und davontreiben könnte, wenn es dann einmal wollte. Doch als es später widerwärtig wurde, blieb das Haus stehen und dem Zerfall überlassen."