Distanz zur Realität Indiens: Ritesh Batras "Photograph"

In"So wie Du mich willst", einer Verfilmung eines Romans von, spielteine 50-jährige Frau, die sich im Netz als 24-Jährige ausgibt, um beimzu punkten. "Dringend gesucht", seufzt Daniel Kothenschulte in der, wird endlich einmal "der erste richtig gute Film über das Internet und seine Bedeutung für das Leben in unserer Zeit". Zwar hat der Film hier und da ein paar schöne inszenatorische Einfälle, doch "was dieser Film überhaupt nicht vermittelt, ist sein eigentliches Thema,. ... Seien wir gespannt, wann das Kino endlich einen Weg gefunden haben wird,, die Chatrooms geniereren können, von den kleinen Displays auf die große Leinwand zu übertragen." Große Freude hat-Kritikerin Dunja Bialas an Juliette Binoches Spiel (worin ihr-Kritikerin Martina Knoben nur beipflichten kann ), den Film selbst findet sie zuweilen "inszeniert."-Kritikerin Anne-Catherine Simon sah "ein interessantes Verwirrspiel mit Identitäten und Geschichten".in Mumbai spielender Film "Photograph" über einen Fotografen, der sich in eine Frau aus einer höheren Kaste verguckt, könnte man sich gut als Romantic Comedy oder auch als Bollywood-Film vorstellen, schreiben die Kritiker. Doch Batra dreht, wie zuvor Mira Nair im indischen Kino, Filme für "ein Publikum das in der Lage ist, die Unterschiede zwischen einer Bollywood-Schnulze und einer 'echten' Liebesgeschichte zu goutieren und von beiden Formenzu erwarten", erklärt Bert Rebhandl in seiner online nachgereichten-Kritik. "Zu den sozialen und politischen Wirklichkeiten des Landes hält Ritesh Batra eine. Er ist eben kein Realist, sondern er erzählt davon, wie sich in einer Welt, in der alles nach dem einen unverwechselbaren und dabei doch bestmöglich austauschbaren Bild strebt,halten kann." Ein bisschen anders sieht es Thomas Winkler in der: "Solidarisch mit seinen Protagonisten kapituliert 'Photograph' vor der Realität - und erzählt damit viel über Indien." Der Film ist "staunenswert zärtlich, aber", gähnt Gunda Bartels imWeitere Artikel: Für die spricht Hoo Nam Seelmann mit dem koreanischen Regisseurüber dessen in der Schweiz anlaufenden Cannes-Gewinner (und hier aktuell besprochenen) Film "Parasite". Carolin Weidner ( taz ) und Esther Buss ( Tagesspiegel ) empfehlen die Retrospektive im Berliner Zeughauskino . Bert Rebhandl gratuliert in derdem Schauspielerzum 70. Geburtstag.Besprochen werdenrussisches Teenagerdrama "Acid" ( FR Tagesspiegel ),"Killerman" ( taz ), das Scheidungsdrama "Und wer nimmt den Hund?" mit Ulrich Tukur und Martina Gedeck, das in-Kritiker Elmar Krekeler die leise Hoffnung aufglimmen lässt, dass sich das Genre hiermit nun endgültig selbst beerdigt, und der-Film "Otherhood" ( SZ ).