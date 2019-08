Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t - Barack Obama (@BarackObama) August 6, 2019

Toni Morrison, Literaturnobelpreisträgerin und "", wie Arno Widmann in der schreibt , ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie "hat niemanden in ihrer langen Karriere preiswert bebotschaftet, sondern", würdigt Paul Ingendaay sie in der. Sie gab "den Namen- und Stimmlosen eine Stimme", schreibt Jonathan Fischer in der. Und sie griff dafür auch auf "Motive der schwarzen Folklore ebenso wie auf Elemente des magischen Realismus" zurück.Auf Twitter zirkuliert ein Fernsehinterview mit Morrison (Interviewerin uns unbekannt), das vor Spannung zwischen den beiden Personen fast explodiert. Morrison beschuldigt die Interviewerin an einer Stelle, eine rassistische Frage gestellt zu haben:Mit ihren präzisen historischen Arbeiten - einem ", die kompakt wie Stahl und dennoch geschmeidig auf den Punkt kommen" - unternahm sie "", schreibt Angela Schader im großen-Nachruf. Morrison schuf damit "eine eigene, sowohl in den offiziellen Annalen wie auch im über die Jahrhunderte entstandenen." Dabei "wollte sie Figuren schaffen, die nicht gegenüber einer weißen Leserschaft gerechtfertigt oder erklärt werden mussten, wollte - zuallererst, wenn auch nicht exklusiv - ein afroamerikanisches Publikum ansprechen."Sie sezierte den schreibt Ronald Pohl im: Dessen Praktiken "hat sieanhand einschlägiger Zeugnisse die Praktiken rekonstruiert. Und nachgewiesen, dass der Rassismus noch das Selbstbild der Ausgebeuteten unwiderruflich zerstört." Morrison verband "Diskurse und Poesie" und die "Moderne mit dem mündlichen Erzählen", würdigt Gerrit Bartels die Verstorbene im. Weitere Nachrufe in taz ZeitOnline und Welt . Außerdem: Das tiefe Archiv unserer Presseschauen über Toni Morrison.Sehr lesenswert aus den Archiven sind im Übrigen dieses epische New-Yorker-Porträt aus dem Jahr 2003 und eines aus der New York Times von 2015. Außerdem verweist derauf einige Texte, die Morrison dort veröffentlicht hat. Fernerhin gibt es dort ein Gespräch mit ihr zum Nachhören:In einem langen Interview mit Judith von Sternburg in der spricht die neue Fischer-Verlegerinüber die Lage am Buchmarkt. Sie versichert zwar, dass im deutschprachigen Raum insgesamt keineswegs zu viele Bücher produziert werden, dennoch tritt der Fischer Verlag auf die Bremse: "Bei S. Fischer hat es zum Beispiel zur Folge, dass wir die Zahl der Neuerscheinungen deutlich reduziert haben. Es ändert an den 70.000 Titeln nicht so viel, wenn wir jetztim Jahr machen. Für uns ändert es aber einiges. Wir können uns auf weniger Titel mit dem gleichen Sachverstand, der gleichen Professionalität und Leidenschaft konzentrieren."Weitere Artikel: Im großen-Gespräch spricht über seinen neuen Roman "Maschinen wie ich". Besprochen werden"Als ich jung war" ( taz ),"Bell und Harry" ( Tagesspiegel ),Essaysammlung "Geisterstunde" ( SZ ),"Die Menschenfeindin. Gesammelte Dichtungen" ( FR ),Studie "Verbrannte Wörter. Wo wir noch reden wie die Nazis - und wo nicht" ( Tagesspiegel ) und"Was das Leben kostet" ().