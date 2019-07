Auf erklärt Yasmina Banaszczuk den Außenstehenden in aller Ausführlichkeit, was es mit dem momenanten Social-Media-Ärger umgerade auf sich hat: Die Musikerin wehrt sich dagegen, dass ihre Masterbänder, die sie als 15-Jährige an ihr Label Big Machine Records verkauft hatte, an den Manager Scooter Braun verkauft wurden.bedeutet nämlich nach wie vor, dass die Labels die Masterbänder - also die Originalaufnahmen - in den Verträgen mit jungen Künstlern für sich beanspruchen.In der erklären Ben Sisario und Joe Coscarelli das genauer: "Derzu seiner Verwertung, einschließlich des Verkaufs von Alben oder der Lizenzierung von Songs für Filme oder Videospiele. Der Künstler verdient immer noch Lizenzgebühren aus diesen Aufnahmen, sobald die damit verbundenen Kosten gedeckt sind, aber die Kontrolle des Masterbandes kann ein höheres Einkommen und ein höheres Schutzniveau für die zukünftige Nutzung des Werks bringen. (Diese Rechte sind getrennt von den Urheberrechten für das Songwriting.) ......, ein Musik- und Werbefachmann, dessen neue Firma UnitedMasters Künstlern erlaubt, ihre Rechte zu behalten, sah in der Swift-Episode eine schmerzhafte Veranschaulichung dessen, was er 'das' nannte. 'Das Musikgeschäft läuft historisch gesehen nach dem gleichen Geschäftsmodell wie die Teilflächenförderung", sagte Stoute. 'Du baust etwas; wir lassen dich denken, dass es dir gehört; du tust so, als ob es dir gehört; aber am Ende des Tages.'"Der in den USA gerade sensationelle Erfolge feiernde Rapperhat eben sein Coming-Out verkündet - und die Rapszene nimmt es weitgehend achselzuckend zur Kenntnis, schreibt ein darüber sehr glücklicher Daniel Gerhardt auf: "Der Nachrichtenwert des Coming-outs von Lil Nas X liegt in dessen", denn "erst als sich abzeichnete, dass Rezensenten und Hörerinnen seiner neuen EP die Botschaft nicht von selbst entschlüsseln würden, stieß er sie mit der Nase darauf. ... Fürs Erste fühlt es sich gut an, den 30. Juni 2019 als ganz normalen Tag im Leben von Lil Nas X in Erinnerung zu behalten." Im aktuellen Video gibt er einen queer angehauchten Cowboy:Jens Uthoff porträtiert die Berliner Post-Punk-Band, deren Drummer Christian Iffland er in dessen kleinen, aber exquisiten Plattenladen besucht hat.ist bei Diät Programm, deswegen kennt auch kaum jemand diese Band: Karriereplan - Fehlanzeige. Die Band "nutzt eher die.-, um Platten zu veröffentlichen und zu touren. ... Noch ein Punkt, warum Diät eher ein Geheimtipp bleiben: Sie haben nur bedingt Lust, sich ständig in sozialen Medien zu präsentieren." Dabei "zeigt sich auf 'Positive Disintegration' einund für Arrangements, die Stücke gehören zum, was zuletzt im Bereich Wave/Postpunk veröffentlicht wurde." Wir hören gerne rein:Weitere Artikel: Im schreibt Jana Weiß über die, die sich angesichts des Brexit zunehmend. Für diehat Philipp Fritz das Krakauer besucht . "Sind das die Pet Shop Boys auf deutsch", fragt sich SZ-Popkolumnistin Juliane Liebert nach dem Durchhören des Debütalbums der, die New Romantic mit ironischer Kante spielen. Beimin Mecklenburg-Vorpommern trifft der entzückte tazler Jan Paersch auf viele "sehr freundliche, trotz Augenringen sehr ausgeruhte Menschen." In der gratuliert Julia Spinolazum 80. Geburtstag. Jürgen Kesting hat sich für diezum Gespräch mit Fassbaender getroffen. Die erinnert an den vor 50 Jahren gestorbenen Rolling-Stones-Gitarristen. In der plaudern Rebeka Warrior und DJ Vitalic über ihr neues Elektro-Projekt, für das die beiden französischen Musiker extra Deutschunterricht genommen hat. Ein Video:Besprochen werdenneues Album "Sinner" ( Pitchfork ), die beiden wiederveröffentlichten-Alben "Singles Going Steady" und "A Different Kind of Tension" ( Jungle World ), eine dem Folksängergewidmete Kollektion mit CDs und Buch ( FR ) und ein Konzert desin Berlin ( Tagesspiegel ).