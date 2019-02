Auf der Höhe der Zeit: Agnès Varda

Ambivalenzen: Isabel Coixets "Elisa y Marcela"

Alle lieben, die mit ihren 90 Jahren noch immer Filme dreht, damit - anders als der grantelnd vor sich hin eremitierende Jean-Luc Godard - noch immer vor allem auch ein junges Publikum begeistert, die vom Festival mit der "Berlinale-Kamera" ausgezeichnet wurde und dort nun auch ihr Selbstporträt "Varda par Agnès" zeigte, eine Art Bilanz eines Lebens zwischen Film, Kunst, intellektueller Debatte und Fotografie. Beeindruckend findet Anja Seeliger "wie sehr Vardalebte, in den 60er Jahren Filme über den Feminismus drehte, dann, als sie mit ihrem Mann Jacques Demy in Kalifornien lebte, Dokus über die Murals machte oder die Black Panther. ... Das Private fließt bei ihr immer in die Arbeit ein, aber das Private ist gleichzeitig immer ein, das nicht ihr eigenes sein muss."Alle lieben Agnès Varda, auch Ekkehard Knörer, nur den Film fand er so lala, schreibt er in der taz: Bei dieser Form filmischen Frontalunterrichts fühlt man sich doch etwas sehr in die Schulzeit zurückversetzt. "Gewiss, man lernt was,, aber der typische Varda-Eigensinn fehlt. Ein bisschen schade, nicht schlimm, nur im Wettbewerb der Berlinale hat das (auch außer Konkurrenz), bei aller Bewunderung für die große Agnès Varda, eher nichts verloren." Mit sehr prächtiger Laune verließ hingegen-Kritikerin Christiane Peitz den Saal: Diese "", noch dazu sehr bunt geraten, ist genau das richtige Antidot gegen den grauen Berliner Himmel. Und Beatrice Behn von würde nach diesem Film am liebsten gleich selbst die Kamera in die Hand nehmen und einen Film drehen (was sie vor kurzem im übrigen ja auch getan hat , eine Empfehlung des-Meta-Berichterstatters am Rande)





"Elisa y Marcela" wurde am Rande des Festivals zum kleineren Politikum, da ein Kinobetreiber-Verband dagegen protestierte, dass eine-Produktion im Wettbewerb läuft (die allerdings in Spanien einen Kinostart hat und somit nicht gegen die Festivalstatuten verstößt). Und der Film selbst? Nun ja. "Ein bisschen" ist diese in Schwarzweiß erzählte, um 1900 situierte und auf einer wahren Geschichte basierende lesbische Liebesgeschichte schon, merkt Thierry Chervel an, aber aushalten lässt sie sich durchaus. Allerdings wünscht sich der Kritiker nun auch einen "Berlinale-Wettbewerbsbeitrag, der Homosexualität im Iran, Saudi Arabien, den afrikanischen Ländern oder China thematisiert." Gut gefallen hat-Kritiker Andreas Fanizadeh, dass dieses Epos "Platz fürbietet." Absolut enttäuschend findet es Clarence Tsui unterdessen im Branchenblatt, dass "aus einem der radikalsten Kapitel in der Geschichte der Rechte der Homosexuellen so" gemacht wurde.Außerdem aus dem Wettbewerb besprochen wird"Synonymes" ( Berliner Zeitung ), der auch beim-Podcast Thema ist Kosslicks Abschiedsjahrgang fällt vom Programm her "äußerst dünn" aus, schreibt Andreas Busche in seiner Zwischenbilanz im: "Sowar lange kein Wettbewerb mehr", auf "neue Impulse oder eine Neugier an aufregenden Kinobildern" müsse man in diesem Jahrgang verzichten. Im lässt Katrin Doerksen die letzten Tage des Festivals Revue passieren. Rüdiger Suchsland ärgert sich aufauch weiterhin an der Grenze zum Herzanfall darüber, wie sehr die Berlinale ihn zum Griesgram macht.Weitere Artikel: Tim Caspar Boehme spricht in dermitüber dessen Dokumentarfilm "Fortschritt im Tal der Ahnungslosen", der beobachtet, wie in der Sächsischen Schweiz syrische Asylbewerber auf die eingesessene Bevölkerung treffen. Im-Blog spricht Bert Rebhandl mitüber deren Wettbewerbsfilm "Ich war zuhause, aber" . Für denhat Florian Fricke mitüber deren Film "Born in Evin" ( hier dazu mehr) gesprochen . Simon Rayss besucht für dendie. Christina Bylow schreibt in der Berliner Zeitung über, der in diesem Jahr die Hommage des Festivals gewidmet ist. Sarah Pepin spricht in der Berliner Zeitung mitüber dessen Film "Cleo".Besprochen werden"The Souvenir" mit critic.de ),Essayfilm "Erde" ( Perlentaucher Kinozeit ),' "Weitermachen Sanssouci" ( Kinozeit ),Saviano-Verfilmung "Piranhas" ( critic.de , unsere Kritik hier ),und"From Tomorrow on, I Will" ( Perlentaucher ),"Ich war zuhause, aber" ( Standard , mehr dazu hier ),"A Tale of Three Sisters" ( taz , mehr dazu hier ), "Years of Construction", die 29. Folge aus' "Photographie & Jenseits"-Reihe ( taz ),"And Your Bird Can Sing" ( taz ),"Vanishing Days" ( taz ), der Dokumentarfilm "A Dog Called Money" über Tagesspiegel ),Dokumentarfilm "Der Atem" ( Tagesspiegel ), die mit Handy gedrehten Dokumentarfilme "Selfie" und "Midnight Traveler" ( Tagesspiegel ),"Anbessa" ( Tagesspiegel ) und"L'adieu à la nuit" ( Tagesspiegel ).Für den schnellen Klick im Laufe des Tages immer wieder interessant: Der Kritikerinnenspiegel von, die Festival-SMS vonund selbstverständlich unser fortlaufend aktualisiertes Berlinale-Blog