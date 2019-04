Hochinteressiert wirft Jens Balzer füreinen Blick in den Jahresbericht des, der mit einigen Klischees aufräumt und die Perspektive auf Pop im globalen Zeitalter geradezurücken versucht: Zu den Spitzenreitern zählen weder Hiphop-Acts noch weiße Rockbands: "Dass auch eine südkoreanische Band wie BTS in Deutschland die größten Hallen zu füllen vermag, ist; ebenso wie der Umstand, dass das Publikum der großen Festivalsist. Wenn man diese Entwicklungen betrachtet, dann verschwindet Pop (...) eben gerade nicht aus der Gesellschaft, sondern bewegt sich immer weiter in deren Mitte. Und dass der weiße, männliche, heterosexuelle, angloamerikanisch geprägte Gitarrenrockheld in den globalen Statistiken keine Rolle mehr spielt: Das lässt sich ja vielleicht als Zeichen dafür betrachten, dass der Popheute weniger imperialistisch verzerrt und also genauer abbildet als jemals zuvor in seiner Geschichte." Passend dazu staunt Jonas Lages in derüber den Erfolg der koreanischen Popband, die mit ihrer neuen Single "Kill This Love" derzeit einen Streamingrekord nach dem nächsten bricht.Viel zu tun hat der von Balzer skizzierte globale Umbruch mit Streaming, das zuvor periphere Märkte zugänglicher macht. Dass mitund Co. sich nicht nur eine Utopie vollzieht, daran erinnert Jan Kedves in der, der das von einem schwedischen Forschungsteam verfasste Buch "Spotify Teardown. Inside The Black Box of Streaming Music" gelesen hat. Konturiert wird darin unter anderem der ideale-Kunde: Ein "Mensch, der sich gerne dabei helfen lässt, rund um die Uhr passende Musik zu hören und durch diesezu werden. 'Self-governance through mood control' nennen es die Forscher. ... Hat das noch irgendetwas mit Pop zu tun, im Sinne eines eben auch mal widerständigen, selbstverschwenderischen, extra-destruktiven,?"Weitere Artikel: befasst sich in einem Feature mit. In der gratuliert Robert Miessner dem in Berlin zum 50-jährigen Bestehen. Besprochen werden ein-Konzert in Buenos Aires ( taz ),"Karma Ok" ( NZZ ),neues Album "CB6" ( Welt Freitag ) und neue Popveröffentlichungen, darunter"Where Polly People Go To Read", "wirklich das schönste Debütalbum der Woche", wie-Kritiker Jan Kedves meint . Ein aktuelles Video: