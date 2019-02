"Die gesamte Sparte Tanz mit allen Orten, Ensembles und Akteur*innen erhält pro Jahr gerade einmal genau so viel wie ein einzelnes Sprechtheater, die Schaubühne", zitiert in derMichaela Schlangenwerth aus einem Bericht des von der Berliner Kulturpolitik einberufenen Runden Tisches Tanz, der sich für eineund Förderungen für die freie Tanzszene einsetzt. Sie erklärt das Unverhältnis in der Verteilung der: "In den 1920er- und frühen 30er-Jahren zählte Berlin zu den weltweit wichtigsten Zentren der neuen zeitgenössischen Tanzkunst. Der 'German Dance' wurde zu einem stehenden Begriff. Nach 1945 war davon so gut wie nichts mehr übrig. Während in den USA der 50er-Jahre etwa ein Merce Cunningham gemeinsam mit seinem Lebensgefährten, dem Komponisten John Cage, mit radikal neuen Tanzformen experimentierte, war in Deutschland der zeitgenössische Tanz fast völlig verschwunden.war angesagt."Verärgert haben sich Christine Lemke-Matwey und Adam Soboczynski für diedie staatlich finanzierte Broschüre zum(Unser Resümee ) angesehen, in der sowohl Ex-Feuilleton--Chefals auch-Autoraufgrund konservativer Artikel zu rechten Kulturkämpfern gemacht würden. Überhaupt mache die Broschüre keinen Unterschied zwischen konservativen, liberalkonservativen, rechtsextremen, rassistischen, Gendertheorie-skeptischen oder rechtspopulistischen Positionen: "Alles abseits der reinen Lehre, die hier vertreten wird, erscheint so als, was nicht nur historisch gesehen grober Unfug ist. Die Schrift ist beseelt von einer durchsichtigen Strategie, sich selbst gegen jede Kritik zu immunisieren (die könne dann ja auch wieder nur von irgendwie rechter oder rechtsradikaler und in jedem Fall illegitimer Seite kommen). Es wird einganz alter Schule verbreitet, und man fragt sich unweigerlich, weshalb eine solche 'Handreichung' für die Theater, die in Wahrheit eine ideologische Kampfschrift ist, nicht nur vom Berliner Senat, sondern auch vom Bundesfamilienministerium gefördert wird."Weitere Artikel: Trotz steigender Zuschauerzahlen und spürbarer Modernisierung des Hauses muss, Intendant des Theaters, nach nur wenigen Spielzeiten und einem öffentlich geführten Kampf mit Geschäftsführerseinen Hut nehmen, meldet Regine Müller in der. Rosinski könne nun "als Sieger vom Platz gehen, weil sein Dauer-Störfeuer Ressentiments und politische Instinkte weckte." Im gratuliert Andrea Heinz der Schauspielerinmit einem Porträt zum Achtzigsten.Besprochen werdenund"Es war einmal…das Leben" in Hannover (),Inszenierung von Ibsens "Hedda Gabler" am Schauspiel Dortmund ().