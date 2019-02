Annette Kelm: Still Life with Spring, 2017, Courtesy Annette Kelm, König Galerie, Berlin, Andrew Kreps, Gallery, New York und Gió Marconi, Mailand

Tracey Emin: A Fortnight of Tears, Ausstellungsansicht. Foto: White Cube Bermondsey.

Catrin Lorch stellt in derdie Fotografinvor, die mit attraktiv anmutenden Bildern immer auch einen Überschuss an Sinn produziere und derzeit in der Kunsthalle Wien gezeigt wird: "Die Fotografie der Annette Kelm, das wird in Wien sichtbar, bezieht sich nicht nur auf Kunstgeschichte, sondern auch auf Ökonomie, die Wissensgesellschaft und Industriekultur. So knüpft die Künstlerin an das Werk der Generation von Allan Sekula, Harun Farocki oder Christopher Williams an. Doch hat sich dieses Werk von dem Gedanken verabschiedet, dass konzeptuelle Kunstauftritt - die Fotografien sind, bestechend attraktiv, großformatig und wagemutig."Kraftvoll, gewaltig, erschütternd findet Hettie Judahin ihrer neuen Ausstellung "A Fortnight of Tears" im White Cube Bermondsey in London, wo sich ihr der Schmerz und die Trauer der Künstlerin offenbaren: "Emin ist heimgesucht, doch das Malen bietet wenig in Sachen Exorzismus. Die grauenvolle,, die sie 1990 hatte, die, die sie als Teenager erleiden musste, der- das alles ist noch hier, brutal und in den Eingeweiden. Hinzu kommt ein Mix aus neuer Trauer - der Tod der Mutter - und aufgestauten Schichten ausund verratenem Vertrauen... Emin ist zu einer Bekenntniskünstlerin geworden, sie nutzt das Rohmaterial des Selbst: den. Ihre Arbeit bleibt eine Antwort auf den seltsam gehemmten Stoizismus britischer Respektabilität. Auf dieser Stufe ihrer Karriere, da sie die Grenzen ihres Könnens immer weiter ausdehnt, erscheintnicht mehr bekenntnishaft, es geht vielmehr darum, die dezidiertals Thema großer Kunst geltend zu machen."Weiteres: Stefan Trinks freut sich in der, dass das Berliner Kupferstichkabinett seinen Bestand umPastell "Die Schlittschuhläufer" bereichern konnte. Eckhart Gillen besucht für dendas neue von Daniel Libeskind entworfene in Vilnius.Besprochen werdenVideoinstallation "The City", die Ausgrabungsarbeiten im südanatolischenin der Nähe von Konya dokumentiert und in der DAAD-Galerie Berlin zu sehen ist ( taz ) und die vonkuratierte Schau Ausstellung "Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures" im Kunsthistorischen Museum Wien ( NZZ ).