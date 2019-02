Don McCullin: Katholische Jugendliche attackieren britische Soldaten in der Bogside von Londonderry 1971. Foto: Don McCullen / Tate Britain

Erbarmungslos und kaum zu verkraften, aber einfach sensationell findet Adrian Searle imdie große Ausstellung, die die Tate Britain dem Fotografen, der über Jahrzehnte die Schrecken des Krieges auf seinen Bildern festhielt, ausgerichtet hat. "Es gibt so vieleher. Das Kind in Finsbury Park, die starrenden Kerle mit dem Bier in der Hand im Stripclub, die Frau aus dem Norden mit derin der Hand, wie das neueste Accessoire. Momente des Trosts und vorrübergehenden Vergnügens, neben, erinnert uns an einen anderen Alltag. Fischer kicken einen Fuball an einem Strand in Scarborough, der Himmel reißt auf. Ein Wettbewerbin Southend-on-Sea. Dann sind wir wieder zurück bei einer eingestürzten Treppe, die sich ein bombadiertes Wohnhaus in Homs hochschlängelt, und einem sterbenden Mann in Simbabwe." (Die Tate zeigte eineseiner Bilder online Weiteres: Die meldet zudem, dass die New Yorker Danziger Gallery ab nächster Woche eine weitere Auswahl der Bilder zeigt, die nicht inberühmten Band "The Americans" aufgenommen worden waren. In derfeiert Rose-Maria Gropp die Entdeckung eines Gemäldes des in Frankfurt besonders verehrten Goethe-Malers: "Dichtung und Malerei" heißt es, soll 1786 in derin Rom gemalt worden sein (wo heute auch die Casa di Goethe sitzt), und fand jetzt über einen kommunistischen Abgeordneten und seinen Kunsthändler den Weg zurück in die Casa.Besprochen werden eine Ausstellung des im vorigen Jahr gestorbenen Fotografenim Deutschen Historischen Museum ) und eine Retrospektive des Zeichnersim Kremser Karikaturenmuseum Standard ).