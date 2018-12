2018 gingen die wichtigsten deutschen Literaturpreise fast ausnahmslos an hält Dirk Knipphals in derfest - und keine dieser Auszeichnungen erweckte auch nur den Verdacht, bloß eine Solidaritätsgeste im #MeToo-Jahr gewesen zu sein. Der Betrieb wandelt sich: "Gut im Gedächtnis ist noch der Slogan von einem literarischen Fräuleinwunder. Derhat mit ihm 1999 eine neue deutsche Autorinnengeneration beschrieben . Wer versucht ist, ihn nun angesichts der aktuellen Preisträgerinnen aus der Mottenkiste zu holen, würde sich als Kritikermachen. Esther Kinsky Judith Schalansky , das sind gestandene Autorinnen; Verniedlichungen aller Art prallen schlicht an ihnen ab." Auch das Etikett "weibliches Schreiben" verabschiede sich zusehends: "Dieser Begriff passt längst nicht mehr. Zum einen wird man Schwierigkeiten haben, aus den jeweils höchst eigenwilligen Schreibansätzen der Preisträgerinnen überhaupt Gemeinsamkeiten herauszuinterpretieren. Und zum anderen hat der Begriff zumindest eine Schlagseite in die Richtung, männliches Schreiben alszu setzen."Ayşe Gülen Eyi erzählt in derdie Geschichte der türkischen Journalistin und Schriftstellerin, die sich in den frühen 30ern mit Zeilenhonoraren durch Berlin schlagen musste und in der Türkei gerade dank einer neuen Biografie wiederentdeckt wird: "Die Verlegerin Ayla Duru Karadağ erkennt in Suat Derviş' Fortsetzungsromanen aus den 1940er Jahren eine: 'In den verfügbaren Texten liest man von Suat Derviş an keiner Stelle den Satz 'Ich bin Feministin'. Aber die Frauen in ihren Romanen sind feministisch, frei und selbstbestimmt.' Dass die Protagonistin in ihrem Roman Fosforlu Cevriye ("Die grelle Cevriye") bereits den Spruch '!' prägte, sei für ihre Zeit besonders bemerkenswert. 'Wir sind hier in der Türkei eigentlich erst seit etwa wenigen Jahren in der Lage, solche Parolen auf Plakate zu schreiben und laut zu rufen', sagt Karadağ. Nach der Rückkehr in die Türkei beschäftigte sich Derviş vorwiegend mit sozialen Themen und schrieb."Weitere Artikel: Joseph Hanimann freut sich in derüber den morgen vergebenen Alternativen Nobelpreis für die Schriftstellerin , die Cornelius Wüllenkemper in derporträtiert. Anna Fastabend pilgert für diedurch die: In der türkischen Regenbogen Buchhandlung etwa verkaufe sich die Biografiebesonders gut. Peter Dausend amüsiert sich imdarüber, dass der, in der Ansicht, sein Autor würde ja wohl kaum twittern,-Kanal hat sperren lassen. Beate Tröger schreibt in dereinen Nachruf auf den Lyriker . DiedokumentiertDankesrede zum Wilhelm-Raabe-Preis in Braunschweig.Besprochen werden unter anderemEpos "Die katholische Schule" ( SZ ),"Briefe an" ( Freitag ),Ratgeberband "Schreiben für ewige Anfänger", hinter dessen Autor-Kritiker Jan C. Behmann, wie viele seiner Kollegen, vermutet , der Briefwechsel zwischenund) und"Kartografie der Freiheit" (). Außerdem räumt Erhard Schütz im Freitag wieder Bücher vom Nachttisch. Mehr auf unserem literarischen Meta-Blogund ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau