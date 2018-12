Spiel mit Popkultur-Zitaten: David Robert Mitchells "Under the Silver Lake"





Thriller "Under the Lake" legt zig Fährten, von denen er vielen nicht folgt - insbesondere ins Geflecht der Populärkultur vergangener Zeiten, erklärt Elena Meilicke im: Sie sah "einen nostalgischen Film", der "mit seinenlustvoll die Frustration von Zuschauererwartungen forciert". Wie eine Mischung aus David Lynchs "Mulholland Drive" und "The Big Lebowski" der Coens kommt der Film daher, zumal beide Vorbilder "Los Angeles als kino-mythologischen Schauplatz in Szene setzten und dem Noir-Genre Tribut zollten. 'Under the Silver Lake' oszilliert zwischen dem Versprechen tiefer Wahrhaftigkeit und dem Eingeständnis,zu sein - aber vielleicht war Hollywood ja immer schon beides."Mitchell greift eine Spur zu beherzt in die Vollen, meint Patrick Holzapfel im: "Die Echos von Thomas Pynchon sind hörbar, aber schmelzen bald dahin in dieser. ... Der Blick über den Tellerrand des Nerddaseins hätte 'Under the Silver Lake' hier und da gut getan. Schließlich liegen im Hunger nach Geheimnissen und dergesellschaftlich weit verbreitete Themen, aus denen heraus sich von zeitgenössischer Politik über Popkultur bis hin zu philosophischen Tendenzen so manches hätte ableiten lassen."