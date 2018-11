Neue Muskeln: Hans Löw in "In my Room"

Sowjet-Hipster? Kirill Serebrennikows "Leto" in der Kritik

Wir freuen uns einmal mehr: Mit Sebastian Markt und seinem Text über"Die Sanfte" ist in diesem Jahr erneut ein-Filmkritiker für dennominiert worden (alle beimerschienenen Kritiken von Sebastian Markt finden Sie hier ). In den vorangegangenen Jahren waren bereits Lukas Foerster ( über "Salt & Fire" ) und Thomas Groh ( über "Spectre" ) in die engere Auswahl für diese Auszeichnung gekommen. Außerdem sind in diesem Jahr nominiert: Daniel Eschkötter (, leider nicht online), Cosima Lutz ( Welt ), Rupert Koppold ( Kontext ) und Lukas Stern ( Filmexplorer ). Das Jahresstipendium geht an Matthias Dell für eine Essayreihe zum Thema "Sicherung des Filmerbes ". Der Preis für die beste Kritik und das Stipendium werden am 24. November beim Kinofest Lünen verliehen.Der letzte Mensch auf Erden wird in Ostwestfalen-Lippe ansässig und baut sich dort eine Existenz in der Welt-Einsamkeit auf. Zumindest wenn es nachneuem Film "In my Room" geht.-Kritiker Jan Künemund hat das sehr gefallen : "spielt den Robinson nicht als Spezialeffekt, sondern als tatsächliche Verkörperung: Neue Bewegungen ergeben. Die Kamera beobachtet diesen Körper genau, interessiert sich für seinen neuen Bezug zur Welt, für das, was er mit seinen Freiheiten anfängt. 'In My Room' ist eindes deutschen Kinos. Die wilde Aneignung von Genreformeln wirkt wie ein frischer Wind in den aktuellen filmischen Bestandsaufnahmen zur Lage der Nation." Bei-Kritiker Dennis Vetter löst der Film Ambivalenzen aus: "Neben einigen eleganten Allegorien auf das Dasein und deutschen Politprovinzialismus entpuppt sich Köhlers hervorragend komponierte Zeitreise eines tristen Typs aus der Mitte der Gesellschaft in seine wohlige Abgeschiedenheit doch als. Der Chauvinist bleibt ein Antiheld, doch möchte Köhler ihm nachdrücklich vergeben und ihm." Für diehat Frédéric Jaeger mit dem Filmemacher gesprochen Ein kleines bisschen unbehaglich findet es Sonja Zekri in der, dassin "Leto" die Geschichte der sowjetrussischen Bandrund umundin den frühen 80ern als grenz-private Geschichte über das Verhältnis zwischen Liebe und Kunst erzählt. Einalso? Von Protagonisten aus der sowjetischen Musikerszene der 80er wird der Film dafür durchaus angegangen. "Es wäre leicht, Serebrennikow Sentimentalität vorzuwerfen oder zumindest. In Wahrheit hat er sich ein Land erschaffen, das es niemals gab, ein, in dem niemand arbeiten muss, Freundschaften mehr zählen als Geld und irgendjemand immer ein kaltes Bier hat. Oder ein warmes. Um etwas über die späte Sowjetunion zu erfahren, sollte man 'Assa' anschauen oder 'Igla', die 'Nadel', ebenfalls mit Zoi oder ein paar 'Kino'-Songs hören. Aber 'Leto' hinterlässt ein, ein angenehmes Prickeln wie nach einem trägen, verspielten und selbstverständlich etwas besoffenen Tag am Strand." Mehr zum Film hier , sowie in der taz , der Berliner Zeitung und in der Nachtkritik Weitere Artikel: Inwurde der 1981 gestorbene Schauspielerund der DDR-Staatsanwalt Heinz Gützlaff als "Gerechte unter den Völkern" für ihr Engagement gegen den Judenhass im "Dritten Reich" geehrt, meldet Klaus Hillenbrand in der. Philipp Stadelmaier resümiert in derdie ersteunter der neuen Leiterin, "eine großartige Wahl", denn sie "will ihr Publikum in jedem Fall ästhetisch fordern". Fabian Tietke empfiehlt in der taz einegewidmete Werkschau im Berliner Zeughaus . Außerdem wirft Fabian Tietke für dieeinen Blick ins Programm des in Berlin . Im denkt Jenni Zylka über das politische Potenzial vonnach.Besprochen werden"Nur ein kleiner Gefallen" und"Classical Period" ( Perlentaucher ),Neil-Armstrong-Film "Aufbruch zum Mond" ( NZZ Tagesspiegel ),Inuit-Drama "Ága" ( NZZ ) und die Serie "Hackerville" ( Welt ).