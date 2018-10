Pieter Bruegel der Ältere, Landschaft mit dem Sturz des Ikarus. Foto: manosuelta.files.wordpress.com, Gemeinfrei

Am Samstag wurde deran die Schriftstellerin verliehen. In ihrer in Briefform gehaltenen Dankesrede ( hier nachzuhören beim) sprach Mora auch Zeitungsartikel zur Bekanntgabe ihrer Auszeichnung an, die ein Signal darin sahen, dass sie, Mora, "" ist: "Ich dachte, das sei öffentliche Anerkennung jedes Mal. Natürlich verstehe ich, warum das mit den Ausländern und den Frauen gesagt werden muss, dass die, die es sagen, Gutes damit wollen, aber Tatsache ist auch, dass dadurch ein spezielles (um nicht zu sagen: seltsames) Licht auf denfällt. Er siehtdarin aus, und das ist im eigentlichen Sinne des Wortes:."Auch in anderer Hinsicht war diese Rede politisch, stellt Mara Delius in derfest: Und zwar "weniger in der Poetologie der Autorin als in ihren Statements: Innerhalb kürzester Zeit habe sich 'die öffentliche wie die private Rede' in Deutschland radikalisiert - was ja eigentlich eine gute Sache sei, führte Mora aus: 'Dass die Realität irritiert, während du Fiktion herstellst, heißt, dass ihr beide euren Job macht'." Doch "früher konnte ich sagen: Hetzerisches Reden findet in Deutschlandstatt. Das kann ich so nicht mehr. Der Fisch stinkt vom Kopf her, aber, machen wir uns nichts vor, auch überall anderswo", zitiert Christoph Schröder Mora in der. Die SZ druckt außerdem die Laudatio Daniela Strigls auf Mora, vongewissermaßen. Jan Wiele berichtet in dervon einer Diskussion über die Rolle und Geltung vonauf der Tagung der Akademie für Sprache und Dichtung.





arbeitet auf Korsika an seinem neuen Buch. Wenn er aus dem Fenster aufs Meer sieht, hat er einen Blick, der ihn anGemälde "Landschaft mit dem Sturz des Ikarus" erinnert, schreibt er im: "Der Sturz des Ikarus geschieht in aller Stille. Er ist vom Himmel gefallen undim Meer untergegangen. Keiner hat etwas gehört, niemand seinen Sturz bemerkt. Keine der Personen wendet den Kopf hin zu der Stelle, an der Ikarus ein letztes Mal vor dem Untergehen mit den Beinen aufs Meer schlägt. Ikarus, in der Gleichgültigkeit der Allgemeinheit, wie so viele andere Flüchtlinge, die heute im zeitlosen Mittelmeer ertrinken, das ich vor meinen Augen habe."Die Popkultur ist beherrscht von, ist-Kritiker Michael Streitberg beim Streifzug durch aktuelle Comics, Romane und Science-Fiction-Produktionen aus der Serienwelt aufgefallen . Vielleicht liegt gerade darin ein Problem, wie der Science-Fiction-Autorin einem in der veröffentlichten Auszug aus seinem Buch "Hologrammatica" darlegt: "Die 'Culture'-Romane vonbeispielsweise beschreiben eine Zukunft, in der die Menschheit ihre Probleme - Krankheit, Armut, Krieg, Umweltverschmutzung - gelöst hat. Das ist Science Fiction, große Weltenentwürfe die nicht weniger Spaß machen als ein Bladerunner-Szenario."Besprochen werden unter anderem"In besserer Gesellschaft. Der selbstgerechte Blick auf die Anderen" ( Freitag ),Nachlassroman "Weltpuff Berlin" ( Standard ),' "Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen" ( Zeit ),"Die Überwindung der Schwerkraft" ( online nachgereicht von der),"Stromland" ( ZeitOnline ) undTextsammlung "Gelegenheiten" ( FR ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Ralph Dutli über"An Chrysillen":"Gold ist dein treflichs Haar, Gold deiner Augen Licht,Gold dein gemalter Mund, Gold deine schöne Wangen,..."