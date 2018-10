Wilhelm Kuhnert, Zebra, ohne Datum, Foto: Jens Weyers





Die Frankfurter Schirn zeigt in der Ausstellung "König der Tiere" das Werk des - als Sammlerkunst sehr teuren - Malers, Großwildjägers und Soldaten. Der kommt einem heute vor wie die Karikatur eines weißen Kolonialisten, erklärt Boris Pofalla in der, aber aus den Tagebüchern Kuhnerts lernt man einiges darüber, wie die Kunstprägte und die Bilder haben es in sich, meint er: "Im Feld fertigt Kuhnert Tausende Zeichnungen und Ölskizzen, die von einerund Lebensnähe sind - und die verraten, was ein Künstler tun muss, um ein Nashorn oder ein Zebra in freier Wildbahn aus nächster Nähe zu skizzieren: Er. Ein wie ein nasser Sack mit Ohren auf den Boden geplumpsten Elefant, ein auf der Seite im Gras liegendes Zebra, dessen Vorderhuf über dem Savannenboden schwebt - Kuhnert studiert die Beute, er. Beides war üblich in seiner Zunft. Auf der Skizze von 1911 sieht man die ornamentale Rückenzeichnung des Huftiers, am Horizont hat Kuhnert ein paar Bäume festgehalten, das Gras nur mit ein paar Kritzeln sparsam angedeutet. Trotzdem meint man, die ganze Wiese zu sehen. Und deshalb springt einen das Blatt förmlich an, mehr als eine Fotografie es könnte, die sich doch nur in Details ergeht. Kuhnert fängt diedes Tiers auch als Kadaver noch ein."Die Kuratoren, erklärt Rose-Maria Gropp in der, haben gerade den Skizzen "viel Raum gegeben. Sie sind vonund zeigen, dass für den Künstler die Strecke von genauester Wahrnehmung, akribischer Wiedergabe hin zu völlig freier Anverwandlung an derbloß ein Katzensprung war. Die ungewöhnliche Ausstellungsarchitektur ordnet, vor steppensandbraunen Wänden, vertikale Strukturen aus unbearbeitetem Sperrholz mit Blickachsen zwischen den oft großformatigen Gemälden an. Das erinnert an die typische Form der Kraale im Süden Afrikas - und an die Beschaffenheit von Transportkisten."Für-Kritikerin Sandra Danicke rettet das gar nichts . Erklärungen und Ausstellungsarchitektur helfen ihr nicht, "dem Muff, der Biederkeit und demzu entkommen, das sich einstellt, wenn Themen wie Großwildjagd und Kolonialismus sich mitpaaren (tatsächlich hat Kuhnert Sammelkarten für Stollwerk produziert)".Besprochen werden eine Ausstellung der-Sammlung des Bad Homburger Unternehmers Werner Reimers im MAK in Frankfurt ( FR ), eine-Schau in der Moritzburg in Halle (die FAZ hat die Besprechung online nachgereicht), die Schau ". Pop und Protest" im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg (), die Ausstellung ". Fragments of an Unfinished Novel" im Wiels Zentrum für zeitgenössische Kunst in Brüssel () und die Ausstellung ". Von Giotto bis Leonardo da Vinci" in der Alten Pinakothek in München ().