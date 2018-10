Szene aus Prokofjews "Krieg und Frieden" in Nürnberg. Foto: Ludwig Olah





In dererhofft sich Egbert Tholl in die Zukunft weisendes von den neuen Intendanten am Staatstheater Nürnbergund: Der Anfang ist mit vier Schauspielpremieren und Prokofjews Oper "Krieg und Frieden" schon gemacht. Was denangeht, stimmt Juan Martin Koch in derzu: Wie Jens-Daniel Herzog in seiner Inszenierung versucht, vier Zeitebenen auf der Bühne abzubildern, gelingt nicht immer ganz überzeugend, aber musikalisch ist die Aufführung auf jedenfall eine Wucht, lobt Koch. "Wie Prokofjew diesenausmalt, zeigt das ganze Ausmaß der suggestiven Bildgewalt, zu der seine Musiksprache fähig ist und die er immer wieder überzeugend auf die Romanvorlage anwendet. Joana Mallwitz bündelt die Kollektivkräfte klug, lässt daskaum einmal die Sänger übertönen und hat das Ganze auch im Kontakt zur Bühne bis auf kleine Wackler im zweiten Teil bewundernswert gut im Griff. Auch die Chöre entfalten in der Einstudierung Tarmo Vaasks."Weitere Artikel: In der würdigt Barbara Reitter-Welter das trotz seines Erfolgs ewig prekär lebende, das jetzt nach dem Motto "20 Jahre Selbstausbeutung sind genug" finanzielle Unterstützung von der Stadt fordert. In der schreibt Eva Behrendt zum 25-jährigen Bestehen des Theaterkollektivs, das seinen Geburtstag mit Aufführungen im Berliner HAU feiert.Besprochen werden außerdemInszenierung von Erich Wolfgang Korngolds "Die tote Stadt" an der Komischen Oper Berlin (Carsen "willstellen und verpasst damit die Chancen einer modernen Lektüre dieses Zeitstücks", bedauert in der taz Niklaus Hablützl, der auch Orchester und Sänger nicht auf der Höhe fand, Peter Uehling in der Berliner Zeitung und Peter P. Pachl in der nmz sind im Urteil etwas milder), drei Inszenierungen am Münchner- "Marat/Sade", "Die Verlobung in St. Domingo" und "Ur" ("Ästhetisch blieb bei allen drei Premieren Luft nach oben, die sich durch Feintuning noch verringern mag. Aber Martin Kušejs letztes Jahr als Intendant des Residenztheaters beginnt mit einer starken Setzung", urteilt K. Erik Franzen in der FR ),Inszenierung von Arnold Schönbergs Oper "Moses und Aron" in Dresden (15 Minuten verdienter Premierenapplaus für den neuen Intendanten Peter Theiler und Bieito, freut sich Michael Ernst in der nmz ),"Meistersinger" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ),Oper "Hugenotten" (Regie Andreas Kriegenburger) und die Uraufführung vonOper "Bérénice" (Regie Claus Guth) in Paris ( NZZ ), die Uraufführung vonStück "Aus Staub" in den Kammerspielen Frankfurt ( FR ),Inszenierung der "Perser" am Schauspielhaus Frankfurt ( FR ) und"Let Them Eat Money. Welche Zukunft?!" am Deutschen Theater Berlin ().