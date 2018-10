Peformance, Showprozess, Thinktank: Andres Veiels "Let them Eat Money" am DT. Foto: Arno Declair





Am Deutschen Theater hattegroßes Krisen-Schreckens-Szenario, das auf dem aufwändig gestaltenen Rechercheprojekt "Welche Zukunft" basiert, wie unter anderem Simone Kaempf in der informiert . "Let them eat money" imaginiert das Jahr 2028 ungefähr so: Die, die Dürre im Iran hat Millionen von Menschen zur Flucht getrieben, die den Menschen implantierten Chips spielen verrückt, die aufgezeichneten. Nun wird den Verantwortlichen ein Schauprozess gemacht, von der Bewegung "Let the eat Money", eine Artmit ziemlich vielen Followern. Ist das?, fragt Jörg Häntzschel in der: "Statt der Krise selbst zeigt Veiel den Rückblick auf die Genese ihrer Projektion: Was hätte zu einer aus heutigen Entwicklungen hochgerechneten Krise führen können? Es wird hauptsächlich übers Reden geredet, im Konjunktiv, in einer Performance, die eine Performance darstellt. Bald verliert man den Überblick, auf derman sich gerade befindet."In derhat Stefan Reinecke dagegen gut mithalten können , den Szenarien attestiert er eine funkelnde Intelligenz: "Clever ist zudem, dass das Desaster nicht von Bösewichten, sondern vonin Gang gesetzt wird. Der Gewerkschafter sah hilflos das Debakel kommen, die EU-Kommissarin Franca Roloeg war überfordert. Der EZB-Chef hat nur seinen Job gemacht, und Tarp ist mal Zyniker, mal will er die Welt retten.!"Besprochen werdenInszenierung von"Glaube, Liebe, Hoffnung" am Burgtheater ("Der Abend gehört der", schreibt Ronald Pohl im Nachtkritik ),Inszenierung von Erich Wolfgang"Toter Stadt" (mit der er laut Welt -Kritiker Tilman Krause der mittlerweile etabliertenauch noch "Pariser Eleganz" hinzufügt),' Helmut-Kohl-Stück "Elefantengeist" am Nationaltheater Mannheim ( NZZ ), Cornelius Meisters Start an der Stuttgarter Oper mit"Lohengrin" in einer Inszenierung von),"Faust"-Inszenierung in Leipzig ( Nachtkritik ),Inszenierung von' "Gerechten" am Berliner Maxim-Gorki-Theater ( Tagesspiegel ) und"Wahlverwandtschaften" im Schauspielhaus Zürich ( NZZ ).