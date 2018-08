Der polnische Schriftsteller singt in derein Loblied auf seinen Landsmann, den 1998 gestorbenen polnischen Dichter und insbesondere auf dessen Gedichtband "Rovigo". Becker staunt über Herbert, der sich, trotz zahlreicher Aufenthalte im Westen, immer wieder zurück hinter den Eisernen Vorhang begeben hat, und noch in unscheinbaren Orten wieSplitter und Schätze aufgelesen hat: Im gleichnamigen Band findet Becker alles, was "Herbert und seine Denke für mich ausmacht: die gnadenlose Kritik an den Schurken, die das 20. Jahrhundert ideologisch vergiftet haben", aber auch ", der sich dem Dichter leider nicht offenbaren will, weder auf Erden noch am Himmel; die Zerbrechlichkeit der Schönheit und Liebe, die beide von unserer Unwissenheit und/oder unserem Hass vernichtet werden können, wie man es am Beispiel des Achilles-Mythos sehen kann (...) die Liebe zurund der jungen Frauen - eine Schönheit, die man nicht besitzen kann, obwohl man ihr täglich begegnet;durch die Kunst, die es trotz den vergänglichen Taten und Werken des Menschen immer wieder schafft, zu überleben, als könnte nur sie die Ewigkeit endlich einfangen, sie sogar erklären bzw. materialisieren."Auf schildert der 20-jährige, seit 2015 in Berlin lebende Amin Al Magrebi die Gegenwart seines Heimatlands: ein bedrückendes Trümmerbild, in dem die Stunde der Plünderer geschlagen hat. "Soldaten in Uniform und Söldner plündern Hand in Hand, schleppen davon, was immer sie in die Finger bekommen; Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen, Gasflaschen, Sofas, Teller, Löffel, Gabeln, sogar die Elektrokabel werden aus den Wänden gerissen.. ... Verbrannte Autos. Verbrannte Reifen. Verbrannte Gehwege. Verbrannte Bäume. Verbrannte Träume. Verbrannte Erinnerungen. Ich suche den alten Laden, wo ich mir früher Eis gekauft habe. Ich kann ihn nicht mehr finden.ist schwerer als das über glühende Kohlen. Die Häuser sehen überall gleich aus. Die Asche sieht überall gleich aus. Die Asche erzählt."Weitere Artikel: Richard Kämmerlings spricht in derWelt mitüber dessen neuen Roman "Schattenfroh". Für diehat sich Hannes Hintermeier mit Schriftsteller zum Gespräch über dessen Biografie als Sohn eines Syrers in Bayern und die bayerische Politik und Mentalität im Allgemeinen getroffen. Ulrike Baureithel berichtet imvon der-Woche im Literaturforum Berlin. Denis Scheck fügt seinem-Literaturkanon"Verbrechen und Strafe" hinzu. erinnert sich in ihrer-Kolumne an die eigene Hochzeit. In der erinnert Thomas Steinfeld an die Veröffentlichung von "Deutschstunde" vor 50 Jahren. Außerdem bringt dieeinen Auszug aus' Buch "Calypso".Besprochen werden"Archipel" ( taz ),"Bungalow" ( Berliner Zeitung ),"Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass" ( Welt ),"positiv" ( NZZ ),"Carter" ( taz ), diverse Veröffentlichungen von und über NZZ ),Memoiren "Nur das Geistige zählt. Vom Bauhaus in die Welt" ( Tagesspiegel ) und"Outline"-Trilogie ( Freitag ).