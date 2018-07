Gedichte haben ihren je eigenen Anlass; manchmal ist er stärker, manchmal schwächer in den Versen ersichtlich. Das Versprechen aber, dass die Sprache ihr Eigenreich schafft, findet sich in allen Versen des englischen Dichtersrealisiert. 1907 in England geboren, reiste er viel, lebte (Ende der 1920er Jahre) auch eine Weile in Berlin, kämpfte 1937 für kurze Zeit im Spanischen Bürgerkrieg, dann trieb es ihn nach New York. Er war homosexuell, heiratete aus fluchthelferischen Gründen Erika Mann, verbrachte viele Nachkriegssommer auf Ischia in Italien und soll angeblich mehreren Frauen Heiratsanträge gemacht haben. Begraben liegt er in der Ortschaftin Österreich, unweit von Wien, wo er von 1958 bis zu seinem Tode 1971 vor allem die Sommer verbrachte. Auden ist nicht nur ein, sondern auch das, was man einen Dichter-Dichter nennt, einen derzu haben war, zahllose junge Dichter entdeckte und förderte und gleichzeitig die Wiederbelebung vergessener Dichter ("die guten Toten") und vergessener Sprachkunstformen beförderte. Er dekonstruierte das Idiomatische und ließ spielerisch verschiedene Formen wie Haikus, Blankverse, Oden, den Catull'schen Hendekasyllabus ebenso wie alte walisische Bardendichtung eine ganz heutige Kraft entfalten.Nun hat die Literaturedition Niederösterreich einen Band mit dem Titel "Thanksgiving für ein Habitat" herausgebracht und darin Berichte, Briefe und Bilder rund umversammelt. Ein Heimatkult-Buch, so der Verdacht, und so einiges in dem Band bestätigt ihn. Doch der Herausgeber Helmut Neundlinger hat ein wahres Juwel hineingesteckt: den titelgebenden Gedichtzyklus "Thanksgiving, for a Habitat". Er entstand zwischen 1958 und 1963, erschien erstmals 1964 in "About the House" und ist, wie der Titel schon sagt, eine Dankesgabe für die Wohnstatt, die Auden in Kirchstetten gefunden hat.Das "Habitat" aus dem Titel steht bei Auden wie schon in der biologischen Forschung von Linné (der im Gedicht namentlich genannt wird) für den charakteristischen Aufenthaltsort eines spezifischen Lebewesens. In unserem Fall ist das Lebewesen der Dichter und das Haus nur scheinbar sein reales Wohnhaus. Die zwölf Gedichte folgen je verschiedenen lyrischen Formen, mituntermitten im Gedicht oder im P.S.. Acht der (bis zu vier Seiten langen) Teilgedichte widmen sich: Toilette, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Speicher und Keller. Je länger man liest, desto deutlicher zeigt sich: Auden verwandelt den Zyklus in ein Habitat, in dem sich ganz intime, dem Ort spezifische Beobachtungen mit kulturgeschichtlichen Betrachtungen und Reflexionen über diemischen; die Verse werden zur, Erinnerungen und Assoziationen; zum Ort der Begegnung mit Gästen und Geistern. Ein riesiger Kosmos, ein kleines Erntedank.Jedes Gedicht ist zudem einem nahen Freund oder einer Freundin gewidmet, das Arbeitszimmer etwa dem toten Freund und Nachbarsjungen aus Kindheitstagen Louis MacNeice.Auden - und auch Uljana Wolf , die so leicht und so komplex im Deutschen neugeschaffen hat, wie es bei Auden so dasteht - pflegen beide einen leisen Humor, etwa wenn der Dachboden, Anne Weiss gewidmet, als derbeschrieben wird, weil nur Frauen Dinge bewahren, die nichts nutzen; oder wenn die Toilette, dem Geliebten Christopher Isherwood gewidmet, zum Ort wird, an dem das Schwinden der Leidenschaft im Alter beklagt, und das Zurücklassen des gestrigen Tages begrüßt wird. Oder wenn das Badezimmer, weil es nur von innen zu verriegeln ist, als kindlicher Rückzugsort von der Familie und so als Garant der Menschenrechte erscheint. Ob Luther auf dem Plumpsklo tatsächlich seine Offenbarung hatte, wie man bei Auden liest?Klopstocks Idee, dass die Metrik immer Mitausdruck ist, sie prägte auch die virtuose Sprachkunst des Dichters. Hier, in der "Danksage", spielt er mit diversen Formen und schafft so einen ganzen Chor der Klänge, die sein Habitat erfüllen. Zu den formal geschlossenen Gedichten gehört das über, das es in sich hat. Es besteht aus sechs Strophen mit je 16 Versen. Gewidmet ist es Margaret Gardiner, die Auden Ende der 1920er Jahre in Berlin kennen lernte, und von der man weiß, dass sie eine besondere Freundschaftsgabe besaß. "Erst das Fressen, dann die Moral" lautet der Titel frei nach Brechts "Dreigroschenoper", wohl ein Anklang an die gemeinsame Berliner Zeit. Gleich eingangs schlägt Auden einen ironisch-hohen Ton an, und sofort ist klar: Wenn wir die Moral (bei Auden:) weiter derart von den Notwendigkeiten wie den sinnlichen Genüssen des lebendigen Lebens abspalten, werden wir das Nachsehen haben:Platons Schatten steht hier in Audens Küche, fragt nach dem Zustand des Menschen heute und bekommt fast feministisch zur Antwort, dass es selbst hier, in Kirchstetten, vorbei sei mit dem männlichen heroischenund der ganzen angeblichen Überlegenheit des Ethischen; dass es sein könne, dass der (seinerseits bereits ironische) Titel von Brecht (Erst kommt das Essen!) viel zu langeworden sei. Die Küche ist, wie sich beim Weiterlesen herausstellt, nicht österreichischer Bauart, sondern aus amerikanischem "Do it yourself" gemacht, also so beschaffen, dass alle Menschen darin zu Koch-Königen und alle Köchinnen zu Staatsoberhäuptern avancieren können. Doch nicht von ungefähr wird gleich zweimal im Gedicht darauf verwiesen, dass die Auden'sche Kücheschaut, an den Geburtsort der Polis, und dass es überall Küchen gibt, die über die Welt verstreut sind, und an denen sich, wie es heißt:Das klingt hochaktuell, und zugleich kommt einem Brechts "Lesebuch für Städtebewohner" in den Sinn. Die imaginierte Weltrepublik, sie könnte fallen, liest man im Gedicht, doch die Küchenmenschen halten an ihr fest:So endet der 8. Teil von Audens "Danksage". Die mit anderen geteilte Wohnstätte in der Welt braucht Genuss ("gutes Abendessen"), um in revolutionärem Geiste ("linker Fuß voraus") erneut, wie einst die 25 Spartaner zu siegen - vielleicht umSchutz zu gewähren?************