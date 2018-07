wäre in diesen Tagen 150 Jahre alt geworden.Die dokumentiert (jetzt online) Thomas Karlaufs beim Festakt zum 150. Geburtstag vonin Heidelberg gehaltenen Vortrag, "der die Zuhörer erstarrt zurücklässt", wie Sarah Pines in der berichtet. Der Grund: Karlauf kam ausführlich auf die Missbrauchsvorwürfe gegenzu sprechen, der den George-Kreis einst weiterführte. Karlauf, schreibt Pines, "lässt keinen Zweifel: Nein. Im George-Kreis sei es um charismatische Herrschaft gegangen, was sich unter den Dächern der Häuser abspielte, in denen der Dichter und seine Jünger weilten, 'war ein auf Freiwilligkeit gründender Akt der Unterwerfung.war das Schlüsselwort.' Daswar nicht das System George. 'Mir waren dieum Frommel, die Schwulen, die mit halben Kindern Gedichte lasen, um an Frischfleisch zu kommen, widerlich', sagt Karlauf hart, 'ich bin ihnen immer aus dem Weg gegangen.'"Jetzt sei, heißt es bei Karlauf in derim weiteren, "mit Insinuationen und Halbwahrheiten ebenso Schluss wie mit intellektueller Koketterie. Das Thema verlangt, das gebietet schon der Respekt vor den Opfern." In derwürdigt Jürgen Kaube George ausführlich als Lyriker und hält fest, dass es bislangfür sexuellen Missbrauch Minderjähriger im ursprünglichen George-Kreis gibt, was zugleich nicht ausschließe, dass nicht auch Erwachsene missbraucht werden können, und dass "es zur Beschreibung der vielen George-Kreise gehört, dass sie, Drangsale und pathetischer Überhöhungen sexueller Not und Nötigungen waren." Der "" bleibe eine fatale Formel, "weil Liebe in Erziehungszusammenhängen so nicht ins Griechische übersetzt werden kann, ohne dass die Tür für den Missbrauch dieser Zusammenhänge geöffnet wird. Und schließlich werdenin Georges Gedichten selbst nie zu überlesen sein. Faszination meint beides:."In derüber die Gedichte von: "Ihr wirkliches Leben wird poetisch protokolliert. Man liest beklemmende Sätze, Sprachbilder, die sachlich und verzweifelt in einem sind." Es geht "um. Es ist in diesen Gedichten eine, die immer anders aufsteht, wenn sie gebrochen wird."Nach der Vergabe des, mit dem der Man Booker Prize zum eigenen 50-jährigen Bestehen Michael Ondaatjes "Der englische Patient" als den besten mit dem Man Booker Prize ausgezeichneten Roman nochmals ausgezeichnet hat, plädiert Dirk Knipphals in derfür eine deutsche Variante: "Wie wäre es mit dem? Den gibt es in der aktuellen Form seit 1951. Das passt.."Weitere Artikel: Dirk Fuhrig befasst sich in einem-Feature mit dem wiedererwachten Interesse deram, nachdem die wichtigsten französischen Literaturpreise zuletzt an "Die Tagesordnung" und' "Das Verschwinden des Josef Mengele" gingen. Große Trauer um die Kinderbuchautorin : Nachrufe schreiben Cornelia Geißler ( FR ) und Lothar Müller ( SZ ). Für den literarischen Wochenendessay derhat sich Tilman Spreckelsen auf Föhr auf die Suche nach Spuren vonAufenthalt auf der Insel im Jahr 1844 begeben. Im kolumniert die Schriftstellerin über ihre Reisen mit Hund. Dennis Scheck fügt in der "Krieg und Frieden" seinem Kanon hinzu ( hier die Langversion des Texts beim).Besprochen werden"Kudos" ( Welt ),"Töchter" ( FR ),"Tschewengur" ( taz ),"Fische" ( Standard ),"Die Geschichte von Adam und Eva. Der mächtigste Mythos der Menschheit" ( Intellectures ),undComic "The long and winding road" ( Tagesspiegel ) undErzählband "Erinnerungen aus der Sackgase" ().