Was für ein faszinierendes Debüt, freut sich Andreas Busche imüber den in den spätmittelalterlichen Alpen spielenden Hexen-Horror-Kunstfilm "Hagazussa" des Berliner Filmstudenten, dem ein Abschlussfilm geglückt ist, "wie ihn deutsche Filmhochschulen äußerst selten hervorbringen: mit einer erkennbaren Handschrift, einem." Gemeinsam mit "Kamerafrau Mariel Baqueiro erzeugt er mit sparsamsten Mitteln eine hypnotische Atmosphäre der Beklemmung. ... Feigelfeld hat seine Bilder mit einem wummernden Drone-Sound ausgestattet, ein, das durch Mark und Bein geht. Die Übergänge von Realität und Delirium verfließen." Auch Silvia Szymanski zeigt sich imaußerordentlich beeindruckt: "Albrun ist eine Schwester heutiger. Zu existieren wird für sie immer fremder und gruseliger. Sie wird selber eine gruselige Person, doch sie zeigt keine Reaktionen auf die Bosheiten der anderen. Und als sie sich am Ende doch wehrt, ist sie nicht mehr unmittelbar zu verstehen." Und Joachim Kurz von fühlt sich an die Filme vonunderinnert.Seit #MeToo stehtwegen seiner Vergewaltigung einer 13-Jährigen in den 70ern wieder im Rampenlicht der kritischen Berichterstattung, woran auch Barbara Schweizerhof in derzum Start seines neuen Films "Nach einer wahren Geschichte" erinnert : Denn gottlob ist die Verfilmung eines Romans vonkein Meisterwerk, sodass man in Rechtfertigungsverlegenheiten gar nicht erst gerät. Thomas E. Schmidts Besprechung in der liest sich da fast trotzig: "Polanski ist ein Regisseur, der die Frauen", schreibt er über den Psychothriller rund um eine lesbische Amour Fou. Und den Frauen ". Dies immer wieder zu inszenieren, dass Begehren auch eineist, muss wohl sein Schicksal sein." Cornelia Geißler von der hält den Film für missraten, macht aber auch Vorschläge, wie er besser hätte werden können.Inist derweil Endspurt angesagt: Mit"Burning" hat sich im Wettbewerb zum Ende nochmal eine Perle versteckt, die "ein" treibt, schreibt Dominik Kamalzadeh im-Kritiker Tim Caspar Boehme lässt sich von diesem Film "sehr gern auf falsche Fährten führen". Im stellt Andreas Busche die neuen Filme von("Dogman") und("In my Room") gegeneinander: Während Garrones derber Film "eine" darstellt, das sich doch gerade in diesem Jahr als besonders sensibel in Genderfragen inszenieren wollte, umkreist Köhler in einem von "somnambuler Stasis" getragenen Film in einem "Endzeitszenario." Im-Blog berichtet Verena Lueken vom Verlorengehen in Filmen und vom melancholischen Erlebnis, Bi Gans 3D-Film "Long Days Journey into Night" zu sehen, der definitiv wettbewerbtauglich gewesen wäre.Sehr beeindruckt zeigt sich Frédéric Jaeger in derunter anderem von' undin der "Semaine" gezeigtem "Diamantino", der "sich in einem fantastischen Modus amabarbeitet. Seine mediale Inszenierung, seine familiären Verhältnisse und die Gerüchte um seine Sexualität werden in einegegossen. So soll der Fußballer etwa für die nationalistische Politik Portugalswerden und zwei lesbische Geheimagentinnen versuchen ihn der Steuerflucht zu überführen."Weiteres: In der befragt David Steinitznach den Qualitäten vonSF-Klassiker "2001: Odyssee im Weltraum", den der Regisseur zum 50. Jubiläum in einer restaurierten 70mm-Kopie präsentiert. David Hugendick schreibt aufzum Tod des rumänischen FilmemachersBesprochen werden außerdemundDokumentarfilm "The Cleaners" ( SZ ), die Superheldenkomödie "Deadpool 2" ( Standard ),Kino-Dokumentarfilm über Tagesspiegel ),"The Whiskey Bandit" ( Perlentaucher ) und die zweite Staffel von-Serie "You are wanted" ().