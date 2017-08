Bei derist die israelische Musikerinaufgetreten, deren mit 500 Euro von der israelischen Regierung bezuschusste Reise nach Deutschland der BDS-Boykott-Kampagne viel Wind wert gewesen ist.-Kritikerin Juliane Liebert hatte ihre Freude an dem Konzert: Sie "kommt auf die Bühne in Jeans und schwarzem T-Shirt, über dem sie einen Glitzer-BH trägt. Ein lustiger Kompromiss aus leger und sexy., schüttelt ihren Bob, als würde er brennen, und spielt mit einer Freude, die sagt: Dann tret' ich halt für die anderen mit auf." Dass das Festival durch die, auch laut Jens Balzer im Deutschlandfunk Kultur "im Kern antisemitische", Boykottkampagne einen Imageschaden davon tragen könnte, glaubt Gerrit Bartels imnicht: "so vielfältig ist es, so sehr bemüht es sich mit seinen Gesprächsrunden nicht zuletzt umund lässt zum Beispiel den Zusammenhang von Kunst und Globalisierung diskutieren." Ein Panel zum Thema "BDS" fände er allerdings wünschenswert. Für die flaniert Tobi Müller über das Festivalgelände in der Kulturbrauerei. Kristof Schreuf war für diebei' Konzert. Sarah Pepin empfiehlt in der Berliner Zeitung die flankierende Ausstellung vonPop-Fotos.Bei der "Queen Sonja International Music Competition" gewann der Tenor, berichtet Jürgen Kesting in der. Der "lyrische Tenor mit einer schlanken, leicht bläserhaften Stimme, machte großen Eindruck, als er in der Arie 'Salut, demeure chaste et pure' aus dem 'Faust' von Charles Gounod die Phrase 'Où se devine la présence' nicht nur auf einem Atem bildete, sondern die Zielnote, das hohe C,."Nach dem zum Glück vereitelten Anschlag religiöser Spinner auf das Rotterdamer Konzert der Band führt Christian Schröder imdurch eine kurze Kulturgeschichte der Blasphemie in Pop und Rock: "Ketzerisch ist der Rock 'n' Roll schon deshalb, weil es sich bei ihm um einehandelt. Seit Jimi Hendrix bietet sein Himmel." In dieser Playlist kann man nachvollziehen, wie zum Gotterbarmen harmlos (aber auch sehr schön) der Neo-60s-Sound der Band ist, der Islamisten zum Äußersten treibt:Weiteres: In London besuchte Max Nyffeler für dieeine Tagung darüber, wie sichfit fürs digitale Zeitalter machen wollen. Stefan Müller erinnert in derdie Radioshow "", die vor 25 Jahren in Deutschland gestartet ist (aufwerden nach und nach alte Radioshows aus dem Programm hochgeladen ). Ab heute überträgt das Berliner Datscha-Radio fünf Tage lang berichtet Rebecca Barth in der. In der würdigt Klaus Walter, demeine neue Biografie gewidmet hat.bietet dazu den passenden Soundtrack:Besprochen werden drei vondirigierte-Opern beim Lucerne Festival ( NZZ ), das neue Album von Tagesspiegel ),Album "Exile in the Outer Ring" ( Standard ), das Comeback-Album "20 Songs for 20 Years" von taz ) und neue Popalben, darunter das neue Album von ZeitOnline ). Das aktuelle Video daraus: