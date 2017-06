Beim Theatertreffen im Mai hatten die Berliner Festspiele darauf bestanden, in der Inszenierung "89/90" das abwertende Wortdurch einen Beep zu ersetzten (nicht aberoder). In der fragt Barbara Behrendt den Regisseur, warum er jetzt ausgerechnet' Stück "Kampf des Negers und der Hunde" am Schauspielhaus Bochum inszenieren möchte (die setzte im Titel Sternchen): "Wir tun viel, um im Alltag zivilisiert miteinander umzugehen - aber drunter liegt noch etwas anderes. Das darf sich auf der Bühne zeigen. Was sind unsere Rassismen, unsere Ängste? Sind wir wirklich so weit entfernt von diesen Figuren? Sie sind, ein Spiegel des Bösen in uns.... Theater ist unabdingbar für eine Demokratie, für eine vermeintlich aufgeklärte Gesellschaft. Es ist das, mit dem Heute. Umso mehr brauche ich den Begriff 'Neger' und die Freiheit, ihn auf dem Theater so zu benutzen, dass er möglicherweise verletzend ist. Denn er IST natürlich verletzend - diese Realität muss ich abbilden dürfen."Als bejubelt Dirk Schümer in derCoup, alle drei-Opern en suite in Venedig aufzuführen: "Weil hier nichts vom Klang ablenkt, wird die Wucht von Monteverdis Innovation erst so richtig klar. Kein Komponist hat jemals der Musikgegeben, hat derart Bahnbrechendes erfunden. Denn dass Bühnenfiguren nicht reden, sondern singen - diesen surrealen Kniff machte unter den Pionieren der Oper erst Monteverdi glaubwürdig, indem er das Deklamieren von Schauspielern in Töne fasste, auf die strikten Regeln des Kontrapunkts und die Musiktheorie pfiff und das Orchester die Stimmung mal begleiten, mal kontrastieren ließ."Weiteres: Am Berlinerläuft wieder "Eine linke Geschichte", freut sich Patrick Wildermann imund gratuliert dem Gründervater des linken Jugendtheaters,, zum Achtzigsten. Sylvia Staude berichtet in dervom Internationalen Wettbewerb für Choreographie in Hannover. Großes Theaterglück erlebt-Kritiker Simon Strauss mitInszenierung "Battlefield" bei den Wiener Festspielen, die noch einmal eine Passage der Mahabharata aufgreift.Besprochen werden Marco Arturo Marellis Inszenierung vonOper "Pelléas et Mélisande" an der Wiener Staatsoper (die der Standard ausgesprochen elegant findet, und exquisit besetzt, meint die Presse ), Tobias Kratzers Inszenierung vonOper "Zoroastre" an der Komischen Oper ("" sieht hier der Tagesspiegel , "kleiner als nachbarschaftsklein", findet die),Operette "Das Land des Lächelns" am Opernhaus Zürich ( NZZ ) und' Stück über den Bürgerkriegsalltag in Damaskus "Your Love is Fire" ().